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Ekonomi Neova Sigorta’nın yeni ürünü: Elektrikli araçlar için NeoEnerjik Kasko
Ekonomi

Neova Sigorta’nın yeni ürünü: Elektrikli araçlar için NeoEnerjik Kasko

Yeniakit Publisher
2024-03-19 23:11:00 -
Neova Sigorta’nın yeni ürünü: Elektrikli araçlar için NeoEnerjik Kasko

Yenilikçi ve müşteriyi odağa alan ürün ve hizmetler geliştiren Neova Sigorta, sürdürülebilir bir gelecek için çevreci ürünler geliştiriyor.

Bu bakış açısıyla karbon salınımını azaltmak ve elektrikli araç kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla NeoEnerjik Kasko’yu hayata geçirdi. Elektrikli araç kaskosu yaptıran müşterileri adına da fidan bağışı yapacak olan Neova Sigorta, müşterilerine sunduğu geniş kapsamlı pek çok teminata ek olarak batarya teminatı, mobil şarj ve şarj ekipmanlarının çalınması gibi elektrikli araç sahiplerinin karşılaşabileceği özel durumlara ilişkin teminatlar da sunuyor. Neova Sigorta Dijital Kanallar, Pazarlama ve Bankasüranstan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sami Kaya, teknoloji merkezli yenilikçi ürünleri ve müşteri odaklı hizmetleriyle sektördeki başarılarını artırmayı hedeflediklerini belirterek “İklim değişikliğiyle mücadele konusunda hepimize büyük sorumluluklar düşüyor. Elektrikli araçların son dönemdeki yükselişi de bu anlamda önemli bir gelişme. Biz de Neova olarak her alanda olduğu gibi elektrikli araçlara yönelik çalışmalarımızla da müşterilerimizin yanındayız. Kasko branşında da sektörümüzün aksine satış adetimizi artırmaya devam ediyoruz. 2023 yılında bir önceki yıla kıyasla kasko branşında yüzde 68 büyüme yakaladık. Özellikle son dönemlerde odaklandığımız alanlardan biri olan özel binek alanında ise 2022 yılında yüzde 3.7 olan pazar payımızı 2023 yılında yüzde 5’e yükseltmeyi başardık. Geliştireceğimiz inovatif ürün ve süreçlerle sektörümüze değer katmaya devam edeceğiz” dedi.

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