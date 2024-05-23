Neova Sigorta önemli iş birliğine imza attı!

Yenilikçi ve müşteriyi odağa alan ürün ve hizmetler geliştiren Neova Sigorta, müşterilerine daha iyi hizmet vermek için çalışmalarına devam ediyor. SAS VIYA platformu ile merkezi veri yönetişimi, veri standardının sağlanması, model yönetimi, açık kaynak kodlu modellerin geliştirilmesi konularında güçlü hale gelmeyi hedefleyen Neova, veriden daha fazla içgörü elde edip tüm paydaşlarına maksimum değer üretmeyi amaçlıyor.

“Aynı platform üzerinden farklı amaçlara yönelik analitik işlemler yapılabilecek”

Neova Sigorta Genel Müdürü Neslihan Neciboğlu, gerçekleştirilen iş birliğiyle ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Neova Sigorta olarak ana stratejilerimiz olan büyüme, karlılık, müşteri, inovasyon & verimlilik ve dijital gelişimin her birine hizmet edecek bir iş birliğine imza attık. Veri analitiği alanında önde gelen kurumlardan olan SAS ile bir araya gelerek tüm modelleme süreçlerimizi ve analitik altyapımızı merkezileştirerek tek bir platformda birleştiriyoruz. Her analitik model için farklı bir altyapı kurma, entegrasyonları yönetme ve güncelliğini sağlama maliyetlerini ortadan kaldırarak önemli avantajlar ve esneklik kazanmış olacağız. Makine öğrenimi ile geliştireceğimiz tarife modeli, müşteri segmentasyonu modeli ve acente segmentasyonu modeli gibi modelleri hızlı ve kolay şekilde SAS VIYA platformunda geliştirerek farklı birimlerin aynı platform üzerinden çeşitli amaçlara yönelik analitik işlemler yapabilmesine olanak sağlamayı hedefliyoruz. Paydaşlarımıza ve müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerin, daha iyi olması için güncel teknolojilerin tüm imkanlarını kullanarak değer üretmeye devam edeceğiz.”