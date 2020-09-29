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Aktüel Neolitik kültürün Anadolu'dan yayıldığını anlatan "Taşlar Yerinden Oynuyor" belgeselinin galası
Aktüel

Neolitik kültürün Anadolu'dan yayıldığını anlatan "Taşlar Yerinden Oynuyor" belgeselinin galası

Yeniakit Publisher
2020-09-29 13:15:50 -
Neolitik kültürün Anadolu'dan yayıldığını anlatan "Taşlar Yerinden Oynuyor" belgeselinin galası

ANKARA (AA) - "Avrupa’nın Neolitik Köprüsü: Taşlar Yerinden Oynuyor!" projesi kapsamında hazırlanan ve Neolitik kültürün Anadolu'dan yayıldığını dünyaya anlatan "Taşlar Yerinden Oynuyor" belgesel filminin ilk gösterimi çevrim içi ortamda yapıldı.

Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye tarafından finanse edilen proje, toplumun arkeolojik kalıntılara yönelik farkındalığını artırmayı, Anadolu'nun arkeolojik mirasının tanıtımını ve çekilen belgesel film ile Anadolu'nun neolitik mirasına uluslararası vurgu kazandırabilmeyi amaçlıyor.

Proje, Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsünün (IFEA) yanı sıra İnsan, Mekan, Enerji ve Çevre Derneği (İMEÇE) ile BABİL Toplum, Kültür, Sanat Çalışmaları ve Belgesel Sinema Derneği iş birliğiyle yürütülüyor.

Proje kapsamında çekilen belgesel filmin galası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çevrim içi düzenlenen etkinlikle yapıldı.

Proje Danışmanı Prof. Dr. Mehmet Özdoğan, tanıtım etkinliğinde Neolitik kültürün Anadolu'dan Avrupa'ya ve dünyanın farklı yerlerine yayılma hikayesini anlatan bir sunum gerçekleştirdi.

Özdoğan, Göbeklitepe'nin mülkiyet, miras, köy yaşantısı ve uzmanlaşma gibi birtakım kavramları getirdiğini belirtti.

- "Belgeseli dünyadaki bütün kütüphanelere de koymak en büyük hayalimiz"

Belgeselin yönetmeni Enis Rıza Sakızlı, çok yakın zamana kadar Anadolu'da neolitikten söz etmenin mümkün olmadığına dikkati çekti.

Neolitik dönemin önemine vurgu yapan Sakızlı, "Neolitik dönem gerçekten çok büyülü bir dönem. Aslında bizim bugün yaşadığımız ne varsa uygarlık adına, onun ipuçlarını orada buluyoruz. Anadolu'da neolitik dönemin ortaya çıkmasıyla birlikte ciddi şekilde tarihin değiştiğini söyleyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Sakızlı, belgeselin yapımında 39 kazı alanında ve 27 müzede 47 bilim insanıyla uzun söyleşiler ile yerel halktan 23 kişiyle çekim yaptıklarını söyledi.

Belgesel filmi, Avrupa ve ABD televizyonlarında yayınlanmak üzere 3 bölüm haline dönüştürdüklerini de kaydeden Sakızlı, "Filmi bütün uluslararası festivallere yollayacağız. Belgeseli dünyadaki bütün kütüphanelere de koymak en büyük hayalimiz." dedi.

Konuşmaların ardından 133 dakikalık belgesel filmin gösterimi yapıldı.

Neolitik dönemin sırlarını açığa çıkaran projenin içeriğine üç dilde "https://neolithic-bridge.org/" adresinden erişilebilecek. Ayrıca, proje filmi de aynı adresten izlenebilecek.


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