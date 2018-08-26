THY - İstanbul
0553 313 94 23

Nemrut Dağı ziyaretçi akınına uğradı

Kurban Bayramı dolayısıyla tarihi Nemrut Dağı, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

26 Ağustos 2018 Pazar 16:07
Nemrut Dağı ziyaretçi akınına uğradı

"Dünyada güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer" olarak bilinen Adıyaman'daki Nemrut Dağı, bayram tatilinde yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan, Adıyaman'ın Kahta ilçesi sınırlarındaki Nemrut Dağı, bayram tatili boyunca yaklaşık 10 bin ziyaretçi ağırladı.

Güneşin doğuşunu izlemek için gece geç saatlerde yola çıkan yerli ve yabancı turistler, gördükleri manzaraları ölümsüzleştirmek için fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

İstanbul'dan Nemrut Dağı'ndaki güneşin doğuş ve batışını görmek için geldiğini belirten Özgür Ulustürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun süreden beri burayı görmek istediğini, gördüğü manzaradan çok etkilendiğini ve mutlaka tekrar geleceğini ifade etti.

Erzurum'dan gelerek, evliliklerinin dördüncü yıl dönümünü güneşin doğuşu ile yaşamak istediklerini ifade eden Ömer ve Zeynep Gökbaşı çifti de gün doğumunun kendilerini çok etkilediğini, devasa heykeller ve her karışında bir güzellik olan Nemrut Dağı'nın büyüleyici bir atmosferinin olduğunu kaydetti.

"Sezonu yaklaşık 100 bin ziyaretçi ile kapatacağız"

Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci ise dokuz günlük Kurban Bayramı tatilinde Nemrut'un adeta ziyaretçi akınına uğradığını, bu yıl Uzakdoğu ülkelerinin buraya çok rağbet ettiğini belirterek, "Nemrut Dağı'na bayram tatilinde her gün bini aşkın turist geliyor. Bu yıl şu ana kadar ziyaretçi sayımız 60 bini aşmış durumda. Bu şekilde devam ettiği taktirde sezonu yaklaşık 100 bin ziyaretçi ile kapatacağız." ifadelerini kullandı.

Gelen ziyaretçiler daha sonra Arsemia, Eski Kahta Kalesi, Tarihi Cendere Köprüsü ve Karakuş Tümülüsü'nü ziyaret etti.

Haber Tarihi: 26 Ağustos 2018 Pazar 16:07
  1. İstanbul
  2. Erzurum
  3. Dünyada güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer
  4. Adıyaman
  5. Nemrut Dağı
  6. UNESCO
  7. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    DGS havacılık ve uzay mühendisliği bölümü taban puanları
    1. DGS havacılık ve uzay mühendisliği..
    2. Hollanda'da ilginç olay! Kilise satışa..
    3. Zonguldak'ta tarım aracı devrildi:..
    4. El sanatları ustaları Ahlat'ta buluştu
    5. IKBY'deki Kürt muhalefetlerden yeni..
    6. "1071, Anadolu'nun fethi hareketi..
    7. Bayram tatili pahalıya patladı! 119..
    8. Zehir tacirlerine büyük darbe! 25..
    9. Diyarbakır'da panik! İtfaiye 3 saat..
    10. ABD'de korkunç felaket! Çok sayıda ölü..
    11. ''Yürüyüşe gidiyorum'' dedi, 3 gündür..
    12. NASA'dan korkutan açıklama! Dünyaya..
    13. Çok daha farklı bir şekilde 2071'e..
    14. Beşiktaş'ın yeni transferi Karius'tan..
    15. Erdoğan'dan Ahlat’a 'Başkanlık Otağı'..
    16. Üç yıllık husumet son buldu! Artık kan..
    17. Fenerbahçe'yi yenmenin bedeli 25 bin TL
    18. Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitaroviç..
    19. Nemrut Dağı ziyaretçi akınına uğradı
    20. Kapı fabrikalarının kadın marangozları
    Egemen Bağış, Yunan devlet ajansına konuştu: Sanki birileri...
    Egemen Bağış, Yunan devlet ajansına konuştu: Sanki birileri...
    Rusya gitti ABD geldi! Ukrayna'da şaşırtan görüntü
    Rusya gitti ABD geldi! Ukrayna'da şaşırtan görüntü
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    Avustralyalı politikacı Müslümanlara çirkince saldırdı, duygu dolu cevaplar aldı
    Avustralyalı politikacı Müslümanlara çirkince saldırdı, duygu dolu cevaplar aldı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Taksim'de provokatif eylem! Aralarında HDP ve CHP milletvekilleri de var
    Taksim'de provokatif eylem! Aralarında HDP ve CHP milletvekilleri de var
    Tartıştığı adamın kolunu bileğinden kesti!
    Tartıştığı adamın kolunu bileğinden kesti!