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Yerel Neler yapıyorlarmış neler! Petrol sondaj çetesine şafak baskını
Yerel

Neler yapıyorlarmış neler! Petrol sondaj çetesine şafak baskını

Diyarbakır’da petrol boru hatlarında sondaj usulüyle varilleri çalan şebeke, şafak operasyonuyla çökertildi. 16 şüpheli gözaltına alınırken çok sayıda silah ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-12 12:22:00 -
Neler yapıyorlarmış neler! Petrol sondaj çetesine şafak baskını

Diyarbakır’da petrol boru hatlarında sondaj usulüyle varilleri çalan şebeke, şafak operasyonuyla çökertildi. 16 şüpheli gözaltına alınırken çok sayıda silah ele geçirildi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, petrol boru hatlarından petrol çalan şebekeyi çökertti. Organize bir şekilde özel bir şirkete ait boru hatlarından ham petrol çalan silahlı suç örgütü, 2 aylık takip neticesinde deşifre edildi. Varilleri ham petrol ile doldurarak gizli depolara nakil ettikleri dikkati çekmemek için ağaçlık alanda oluşturdukları depolama alanı bulundu. Olayla ilgili 16 şüpheli şafak operasyonuyla yakalandı. Operasyonda ev aramalarında şahıslara ait çok sayıda silah ele geçirildi.

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