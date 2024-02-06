Neler söyledi neler! Deprem bölgesine giden İsmail Küçükkaya’dan itiraflar

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 50 binin üzerinde vatandaşımız hayatını kaybetti. Depremlerin birinci yıl dönümünde devletin her kademesi bölgeye giderken, medya kuruluşları da bölgeden yayınlarını sürdürüyor.

CHP yandaşı Halk TV'nin spikerlerinden İsmail Küçükkaya da canlı yayında deprem bölgesindeki son durumu aktardı.

HÜKÜMETE ÖVGÜ: OLAĞANÜSTÜ ÇABA VAR

Adana'dan Gaziantep'e kadar geldiğini söyleyen Küçükkaya, hükümete övgülerde bulundu. Küçükkaya, "Adana'dan Gaziantep'e kadar geldim. Burada olağanüstü bir çaba var. Eleştirelim ama hakkını da verelim." dedi.

YABANCI BASIN ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ: KOLAY DEĞİL...

İsmail Küçükkaya, deprem bölgesine gelen yabancı basınla gerçekleştirdiği sohbeti de canlı yayında anlattı. Yabancı basının büyük bir şaşkınlık içinde olduğunu söyleyen Küçükkaya, "Deprem bölgesinde yapılan inşaatlara çok şaşırdılar. Yabancı gazeteciler 'Dünyanın başka yerinde bu kadar çok inşaatın yapılabilmesi kolay değil' dediler." ifadelerini kullandı.



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