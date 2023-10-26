Neler söyledi neler! Bay Kemal’e ağlayan özgür özel şimdi de füze attı

Zonguldak'a gelen CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel, İl Başkanı Devrim Dural, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin ve partililer ile bir araya geldi. Parti binasında basın toplantısı düzenleyen Özel, Bülent Ecevit'in 1970'lerde CHP'yi getirdiği noktaya dikkat çekti. CHP'nin kendi oyunu arttırmak yerine sağ görüşten danışmanlar ve sağ seçmene sempatik gelecek söylemlerde bulunduğunu ifade eden Özel, şöyle dedi:

"Biz Bülent Ecevit'in 1970'lerde ne yaptığını ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni ne noktaya getirdiğini ben hem Cumhuriyet Halk Partisi tarihini okuyan hem de Türkiye'de sosyal demokratların yüzde 25'lik bir görünmez cam tavana hapsolduğuna inananlara inat onlara itirazla Türkiye'de sosyal demokrat bir partinin asla ve asla yüzde 25'e mahkum olmayacağını, 1970'lerdeki Ecevit'le birlikte yola çıkan genç kadroların neler yaptığını anlatarak hep örneklendiriyorum. Bugün Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi uzun süredir yüzde 25'lik bir cam tavanı aşamamaktan şikayetçi ve bunu çözmek için özellikle son yıllarda 'nasılsa oyumuz artmıyor, biz kendi oyumuzu arttırmak yerine sağdan transferlerle, sağdan danışmanlarla ve sağ seçmene sempatik' gelecek söylemlerle ve sağ partilerle ittifakla oyumuzu arttırmaya ya da ittifakımızı oyunu arttırarak iktidar olmaya çalışan ancak kazandırması beklenen bu ittifakın sonunda kaybetmiş ve kazandıran bir ittifak yerine toplamda yine 25'lik oyu bu kez de o oy sahiplenen beş partiyle birlikte seçim sonucu almış ve bunun tartışmalarının hala sürdüğü bir siyasi partiyiz."

"Seçimden bu yana yüzümüz önde, omzumuz düşük geziyorduk"

CHP'nin kendi kimliğine dönmesi ve kendi tabanını genişletmesine inanan kadrolar olduklarını söyleyen Özgür Özel, "İşte o noktada artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi kimliğine dönmesi, kendi tabanını genişletmesi, Türkiye'de 1970'lerde başardığını başarması gerektiğine inanan kadrolarız. Ecevit'in genç, dinamik kadrolarıyla kadrolarından güç alan, kadrolarına güç veren, örgütüne güvenen ve yeni bir söylemi inşa etme cesaretini gösteren tavrından da feyz alıyoruz, örnek alıyoruz, cesaret alıyoruz. 28 Mayıs seçimindeki kayıptan herhalde bu salonda herkes benden de fazla üzüldü. Uykular uyuyamadınız. Yüzümüz önde, omzumuz düşük geziyorduk. Ve yapmamız gerekenin sağlıklı bir öz eleştiri olduğunu hepimiz biliyorduk. Bir sağlıklı öz eleştiri ve bundan sonrası için artık yanlışları tekrar etmeme, doğru bir yolda yürüme zamanı gelmişti" şeklinde konuştu.

"Genel başkanımız seçimden beri yine sağdan gelen danışmanlara atıyor"

CHP'de siyaset yapan bazı isimlerin Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olduğunu ve genel başkanlığa devam etmesi yönündeki fikrini beyan ettiğini hatırlatan Özel, "Bu konuyla ilgili partimizin genel başkanının kişisel, partimizin de kurumsal olarak bu süreci başlatması ve değişim, dönüşüm, yenilenme, gençleşme sürecinin ön açması gerektiğini düşünüyorduk ve bunu söyledik. Burada bir fikir ayrılığımız var. Elbette ki sayın genel başkanımızın da bizim tarafımızda da geçmişte partide siyaset yapmış, görevler üstlenmiş isimler var. Aradaki fark genel başkanımızın yanında olan arkadaşlar, 'Genel başkanımız devam edecek, biz devam edeceğiz. Seçimde bir kayıp yok, sadece kazanamadık. Göreceksiniz, önümüzdeki dönemde başaracağız bu şekilde' diyorlar ve siyaset yapış biçimlerini de gördüğünüz gibi değiştirmiyorlar. Örneğin sayın genel başkanımız seçimden beri yine sağdan gelen danışmanlar atıyor. Atamaları zamanı olmadığı için ortaya çıkan eski hatalı birinci genel başkanımız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve son genel başkanımıza hakaret eden bir kadını alelacele atadığını ve bunu bir arkadaşına sorarak yaptığını söylüyor. O arkadaşı temmuz ayında ortaya çıkıyor, ki o da sağdan gelen birisidir ve hala profil resmi de Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi.

"Yepyeni anlayışla yola çıkmazsak partinin ışıkları yine erken sönecek"

CHP'de değişimin önemine vurgu yapan Özel, "Bizim kurultay sürecimiz 7-8 gün sonra bitecek. Ama 10 sonra pazartesi sabahı yepyeni bir partiye, yepyeni kadrolarla, yepyeni bir anlayışla yola çıkmazsak, bu parti böyle kötü yönetilmeye devam ederse biz daha çok ağlayacağız. Işıkları yine erken sönecek. Kadın kolları halay çekeceğim diye elinde tuttuğu tülbendi sirkeli suya basıp yine başına saracak. Baş ağrısından başım çatlıyor diyecek. Bunlar tekrarlanmasın diye yollardayız. Vallahi bundan sonraki süreçte bir değişim olmazsa kimse oy vermeyecek diye içerideki partilimizin yakarışını duymak için yollardayız" diye konuştu.

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"CHP babaevi, babaevinden dışarıya gitmem"

Genel kurulda kazanamazsa yeni bir parti kurma düşüncesi olup olmadığı sorulan Özel, CHP'nin babaevi olduğunu ve başka bir parti kurmayacağını açıkladı. Özel, "Yeni bir parti kurmak asla. Biz burası Cumhuriyet Halk Partisi babaevi. Ben babaevinden dışarıya gitmem. Gidilmesini doğru bulmam. Hepimiz babaevine doğarız. Kimisi büyüğüyle gider, kimi küçüğüyle yetinir. Kimi uzakta oturur, kimi yakında oturur. Ama babaevinin çorbası kaynamaktadır, bacası tütmektedir. Ben burada, o babaevinin çorbasını kaynatanlarla oturuyorum. Ve babaevinin bacası tütsün diye odun çekenlerden bir tanesiyim. Biz babaevi daha iyi yönetilsin isteriz. Babaevi daha güzel olsun isteriz, daha güçlü olsun isteriz" diye konuştu.

"Muhataplarımızla eşit şartlarda temiz sayfa açmaya varız"

Bir gazetecinin 2024 yerel seçimlerinde başka partilerle ittifak yapıp yapmayacağı yönündeki sorusu üzerine Özel, şöyle devam etti:

"Bu partideki herkes yüksek moralle çok şeyi başarabileceğimizi biliyor. Elbette yerel seçimlerde tek başına kazanamayacağımız yerlerde ve bir başka muhalefet partisinin de tek başına kazanamayacağı yerlerde ittifak bir zarurettir. Karşı taraf ittifak yapıyorken sizin ittifak yapmamanız bir zor durum getirir. Seçimi kazandıktan sonra tüm siyasi partilerle, muhalefetteki siyasi partilerle yeni bir sayfa açıp kimsenin geçmişteki hataları tekrarlamayıp, geçmişteki doğruları sürdürerek özellikle yerel seçimlerde bir ittifak arayışı için Cumhuriyet Halk Partisi'nin niyeti olumlu yöndedir. Ancak bir ittifaka mahkumiyet yerine Cumhuriyet Halk Partisi ittifaksız da yerel seçimlerde büyük başarıyı elde edebilecek bir güce sahiptir. O yüzden muhataplarımızla eşit şartlarda, yapıcı düşüncelerle yeni bir beyaz temiz sayfa açmaya varız."

"Ekrem İmamoğlu'nun divan başkanı olması en çok bizleri memnun eder"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin genel kurulunda divan başkanı olmasının en çok kendilerini memnun edeceğini ifade eden Özgür Özel şöyle dedi:

"Ekrem İmamoğlu'nun divan başkanı olması en çok bizleri memnun eder. Biz Ekrem başkanın divan başkanı olması noktasındaki bir teklif gelirse bundan memnuniyet duyarız. Kararı kendisi verecektir. Tabii ki böyle divan başkanı olurken genel başkanın konuyu bizimle de istişare edeceğini söyledi arkadaşlar. Öyle bir şey olursa kararı Ekrem Bey'e bırakmak üzere elbette olumlu bakarız. Tabii değişim sürecinde Ekrem Bey'in ortaya koymuş olduğu irade son derece kıymetlidir."