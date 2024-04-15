Neler oluyor böyle? Ünlü içecek markası iflas etti

Alman içecek üreticisi, iflas başvurusunun ardından son çalışanlarını da işten çıkarmak zorunda kaldı.

Alman içecek üreticisi Frischemanufaktur, "Limonlu ve kekikli su" ya da "limon otlu böğürtlen" gibi aromalar içeren "Favori Sular" serisiyle ülke genelinde ün salmış ancak yaşadığı bütçe krizinin ardından yatırımcı bulamamış, Ocak ayında iflasını açıklamıştı.

Şirkette kalan son 5 çalışanın da işine son verildi.

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2017 yılında Jenny Müller tarafından Beuna'da kurulan şirket, 2019'da aromalı sularla yola çıkmadan önce meyve salatalarının raf ömrünü optimize etmeye yönelik özel işlemlerle dikkat çekmişti. Şirketin girişimleri, start-up medya raporlarında Saksonya-Anhalt için örnek bir şirket olarak övülmesine neden olmuştu.

Ancak üretici, yenilikçi yaklaşımına ve pazarda tanınırlığına rağmen, beklediği kârı elde edemedi, ciro maliyetlerini karşılayamadı.

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