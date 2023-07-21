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Gündem Neler oluyor böyle! Mahkemeden skandal 'onursuz yürüyüş' kararı
Gündem

Neler oluyor böyle! Mahkemeden skandal 'onursuz yürüyüş' kararı

Yeniakit Publisher
2023-07-21 16:52:00 -
Neler oluyor böyle! Mahkemeden skandal 'onursuz yürüyüş' kararı

İzmir Valiliği'nin eşcinsel sapkınlara geçit vermediği yürüyüş yasağı kararı İzmir Bölge İdare Mahkemesi tarafından hukuka aykırı bulundu.

İzmir'de eşcinsel sapkınların 26 Haziran 2022 tarihinde yapmak istediği sözde onur yürüyüşü valilik tarafından yasaklanmıştı.

Yürüyüş için direten sapkınlar arkalarına aldıkları lobinin desteğiyle şehir genelinde taşkınlık çıkarttı.

Emniyetin yürüyüşlerine geçit vermediği eşcinsellerin temsilcisi Genç LGBT Derneği, valiliğin yasak kararını yargıya taşıdı.

Bölge İdare Mahkemesi'nden skandal karar!

İlk derece mahkeme, valilik yasağının hukuka uygun olduğuna karar verdi. Bu karara karşı derneğin İzmir Bölge İdare Mahkemesi'ne yapılan istinaf başvurusu ise bir yıl sonra sonuçlandı. Bölge İdare Mahkemesi, İzmir Valiliği'nin almış olduğu yasaklama kararını hukuka aykırı bularak, valiliğin işlemini iptal etti.

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