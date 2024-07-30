Neler oluyor böyle? 483 ton altın alındı
Dünya Altın Konseyi verilerine göre son altı ay içerisinde merkez bankaları tarafından 483 ton altın alımı yapıldı. Bu alımlar küçük yatırımcıyı heyecanlandırırken vatandaşlar uzun vadede gram altının yükseleceğini düşünüyor.
Dünya Altın Konseyi verilerine göre merkez bankaları son altı ayda 483 ton alımı yaptı.
Yılın ikinci çeyreğinde tezgah üstü hariç altın talebi, mücevherat tüketimindeki keskin düşüşün diğer tüm sektörlerdeki ılımlı artışlara ağır basmasıyla yıllık yüzde 6 düşüşle 929 tona geriledi.
Toplam uçtu gitti
Toplam altın talebi, yıllık bazda yüzde 4 artışla 1258 tona ulaştı. Bu 2000 yılına kadar olan veri serisindeki en yüksek ikinci çeyrek verisi oldu.
Toplam arz arttı
Yılın ikinci çeyreğinde toplam altın arzı yıllık bazda yüzde 4 artarken, maden üretimi yüzde 2 artışla ilk yarı rekoruna ulaştı.
Perakende külçe ve sikke yatırımı, ikinci çeyrekte özellikle Batı piyasalarından gelen zayıf talep nedeniyle yüzde 5 azalarak 261 ton oldu.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın son toplam altın rezervi 59 milyar dolar seviyesine ulaşmış durumda.