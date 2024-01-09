Neler dönmüş neler! CHP'de anket kumpası

CHP’nin emanetçi genel başkanı Özgür Özel ile perde gerisindeki lider konumunda olan Ekrem İmamoğlu arasında yaşanan aday belirleme gerginliği gündemdeki yerini korurken ilginç bir iddia daha ortaya atıldı.

CHP yönetim kademesinin Kartal, Bakırköy, Maltepe ve Adalar başta olmak üzere İstanbul’un birçok ilçesinde belediye başkanlığı aday adaylığına resmi başvuru yapan adaylardan büyük kısmına temayül anketlerinde yer vermediği ortaya çıktı.

Partinin anlaşmalı olduğu anket şirketlerince telefon aracılığıyla yapılan anketlerde vatandaşlara aday adaylığı başvurusu yapan isimlerin tamamının yerine sadece belirlenen isimlerle ilgili soru sorulması yaşanan düzmece anket ayıbını gözler önüne serdi.

Anket skandalı, hiziplerin partisi CHP’de bazı simsarlar tarafından manipülasyonu ve dönen ayak oyunlarını bir kez daha gözler önüne serdi.

18 ADAY VAR 5 İSİM SORULUYOR

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Konuyla ilgili Akit’e bilgi veren CHP’deki kaynaklarımız yaşanan anket kumpasını şu sözlerle özetledi:

“Örneğin Bakırköy’de belediye başkanlığı için 18 aday resmi başvuru yapmışken, sadece 5 aday hakkında vatandaşa soru soruluyor. Aynı şekilde Adalar’da 14 aday resmi başvuru yapmışken yine sadece 5 adayın vatandaşa sorulması parti içinde huzursuzlukların artmasına ve partiye olan güvenin azalmasına neden oluyor. CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın bu konuda sessiz kalması ise ismi anketlerde yer almayan aday adayları tarafından, ‘madem adaylar önceden belliydi ve adil bir yarış olmayacaktı, o zaman bizim çalınan emeğimiz ve zamanımızın hesabını kim verecek’ sorularını beraberinde getiriyor. Birileri tarafında manipüle edilen, uydurulan ya da yanlış yorumlanan aday anketleri, seçmen nazarında partinin itibar ve oy kaybetmesinin en önemli etmenlerindendir. Eğer bu anketler sahteyse ve tamamen manipülasyon amacıyla gerçekleştiriliyorsa hukuki olarak derhal gereken yapılmalıdır. Yok eğer bu anketler parti denetimi ve bilgisi dahilinde yapılıyorsa; küstürülen-yok sayılan, şans tanınmayan diğer aday adayları ve onlarla birlikte yola çıkmış taraftarları 31 Mart günü hem kendi ilçelerinde, özellikle İBB seçimlerinde bunun hesabını sormalıdırlar.”

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