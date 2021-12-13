Nejat İşler'den yeni skandal

Sokak ortasına tuvaletini yaptığı görüntülerle hafızılara kazınan sözde oyuncu Nejat İşler, yine bir skandala imza attı. Önceki akşam, İstanbul'un her türlü rezilliğin olduğu mekanlarından Asmalımescit'te görüntülenen İşler, alkolü fazla zıkkımlanınca kendisini görüntüleyen muhabirlere küfür ederek orta parmak işareti yaptı.

Her fırsatta Türkiye ve hükümet düşmanlığı yapmasıyla tanınan İşler'in yanında, Gezici takımından Rıza Kocaoğlu ve yönetmen Uluç Bayraktar'ın olması da dikkat çekti. İşler, Kocaoğlu’nun omzuna tutunarak kendilerine çağrılan taksiye doğru yürürken ayakta güçlükle durdu.

Muhabirler Nejat İşler’e “Ağza alınmayacak küfür ettiniz” dedi. “İspat edin, mahkemeye gidin” sözleriyle karşılık veren İşler, bindiği taksinin camını açarak muhabirlere orta parmak yapıp kahkaha attı.

15 Temmuz'da alçakça paylaşım yapmıştı

Bilindiği gibi, ahlaksız İşler, 15 Temmuz hain darbe girişiminin bir gün sonrasında da “Emir geliyor. Boğaziçi Köprüsü’ne gidiyorsun. Kafanı kesip vatan haini diyorlar. Emir geliyor. Doğu’ya gidiyorsun. Ölüyorsun. Şehit diyorlar” şeklinde alçakça bir paylaşım yapmıştı.