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Nehrin sürüklediği ağaç parçalarını yakacak olarak topladılar

Hatay'da kent genelindeki sağanakla birlikte, Asi Nehri'nin Samandağ ilçesinden denize döküldüğü sahile çok sayıda ağaç parçası sürüklendi.

11 Aralık 2018 Salı 18:18
Nehrin sürüklediği ağaç parçalarını yakacak olarak topladılar

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, sağanak yağışla birlikte Asi Nehri'nin sahile taşıdığı ağaç parçaları, ilçe sakinleri tarafından kışlık yakacacak olarak toplandı.

Kent genelindeki sağanakla birlikte, Asi Nehri'nin Samandağ ilçesinden denize döküldüğü sahile çok sayıda ağaç parçası sürüklendi. İlçe sakinleri, fırtınanın dinmesiyle ağaç parçalarını kışlık yakacak olarak topladı. Denizin yüzeyi ise nehrin getirdiği çamur nedeniyle kahverengiye büründü. İlçe sakinlerinden Aziz Dağ, fırtınanın Samandağ sahiline ağaç parçalarıyla birlikte çöp de getirdiğini söyledi. Dağ, "Asi Nehri'nin taşması sonucu bütün kumsal çöplere büründü. Artık kumsal diye bir şey kalmadı. Gelen ağaç gövdelerini mahalle sakinleri topluyor ancak çöpler her yeri kapladı" dedi.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 18:18
  1. Hatay
  2. Sağanak yağış
  3. Asi nehri
  4. Nehrin sürüklediği ağaç parçalarını yakacak olarak topladılar

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