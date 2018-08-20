Nehirde kaybolan gençten acı haber: Görenler maket sandı

Adana'da vatandaşlar nehir kaybolan gencin sabaha karşı cansız bedenini buldu. Bir vatandaşın ilk başta maket sandık demesi dikkat çekti. Gencin cansız bedeni otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

NEHİRDE BULUNDU

Olay, Çukurova İlçesi Özdemir Sabancı Bulvarı civarında Seyhan Nehrinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde serinlemek için nehre giren 19 yaşındaki Ali Alkan Aslan, bir süre sonra su içerisinde kayboldu. Sabah saatlerinde ise yürüyüş yapan vatandaşlar gencin cansız bedenini suda görmesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri, cankur yardımıyla cesedi sudan çıkarttı. Aslan'ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

MAKET ZANNETTİK

Yusuf Göl isimli vatandaş ise," Yatıyordum, şurada ceset var dediler. Biz maket var zannettik, baktık ki harbiden ceset. Hemen polisi aradık. Polis geldi, gerekeni yaptı." dedi.