THY - Trabzon
0553 313 94 23

Nehirde kaybolan gençten acı haber: Görenler maket sandı

Adana'da vatandaşlar, nehirde kaybolan gencin sabaha karşı cansız bedenini buldu. Vatandaşların önce maket zannettiği ceset, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 08:31
Nehirde kaybolan gençten acı haber: Görenler maket sandı

Adana'da vatandaşlar nehir kaybolan gencin sabaha karşı cansız bedenini buldu. Bir vatandaşın ilk başta maket sandık demesi dikkat çekti. Gencin cansız bedeni otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

NEHİRDE BULUNDU

Olay, Çukurova İlçesi Özdemir Sabancı Bulvarı civarında Seyhan Nehrinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde serinlemek için nehre giren 19 yaşındaki Ali Alkan Aslan, bir süre sonra su içerisinde kayboldu. Sabah saatlerinde ise yürüyüş yapan vatandaşlar gencin cansız bedenini suda görmesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri, cankur yardımıyla cesedi sudan çıkarttı. Aslan'ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

MAKET ZANNETTİK

Yusuf Göl isimli vatandaş ise," Yatıyordum, şurada ceset var dediler. Biz maket var zannettik, baktık ki harbiden ceset. Hemen polisi aradık. Polis geldi, gerekeni yaptı." dedi.

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 08:31
  1. Adana
  2. adana
  3. nehir
  4. cansız beden

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Baran’dan, bayramda yerli çikolata tüketin çağrısı
    1. Baran’dan, bayramda yerli çikolata..
    2. Palandöken: Türkiye güçlü bir ülke,..
    3. Araç kiralayanlar dikkat! Mağduriyet..
    4. Firari FETÖ'cü Yunanistan'a kaçarken yak
    5. ABD'den 4 ülkeye sert suçlama!..
    6. Şok oldular! "Fare gibi deliğe sıkıştık"
    7. Dolar bayram öncesi ne kadar?
    8. İlk gün 750 bin kişi havayolunu tercih..
    9. İstanbulluları şaşırtan görüntü!
    10. Yeni havalimanı ile bilet fiyatı düşecek
    11. Teşrik tekbiri ne zaman başlar? Teşrik..
    12. Iğdır kurban bayramı namazı saati kaçta?
    13. Çiftçiye 50 bin koyun verilecek!
    14. Fındık 15 TL’nin altına inmesin
    15. ABD'li turistin Türkiye'de çektiği..
    16. Dolar haftaya nasıl başladı? İşte..
    17. İki ülkeden dev hamle! Savaş uçağı..
    18. Seleznyov'un hareketi VAR'dan kaçmadı
    19. Arefe günü oruç tutulur mu?
    20. Arefe günü tutulan orucun sevabı nedir?
    Katarlı gazeteci Siyonist Arapları bombaladı: Neden Türkiye'nin yanında durmadınız?
    Katarlı gazeteci Siyonist Arapları bombaladı: Neden Türkiye'nin yanında durmadınız?
    İhanetin notu eski CHP'li başkanın cebinden çıktı
    İhanetin notu eski CHP'li başkanın cebinden çıktı
    Sırbistan: Türkiye karşıtı bir koalisyon...
    Sırbistan: Türkiye karşıtı bir koalisyon...
    TSK'dan flaş açıklama! 'ABD ordusu ile...'
    TSK'dan flaş açıklama! 'ABD ordusu ile...'
    Sapkınlık hastalık!
    Sapkınlık hastalık!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    3 günde 60 bin araç geldi! Jandarma ve polis alarmda
    3 günde 60 bin araç geldi! Jandarma ve polis alarmda
    Pentagon dünyayı şok eden raporu açıkladı: Bizi ve müttefiklerimizi bombalamak için eğitiliyorlar!
    Pentagon dünyayı şok eden raporu açıkladı: Bizi ve müttefiklerimizi bombalamak için eğitiliyorlar!