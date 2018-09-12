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Negredo'da flaş gelişme! Beşiktaş Kulübü ile Al Nasr...

Beşiktaş'ta Alvaro Negredo gelişmesi yaşanıyor. Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Nasr golcü oyuncu için yıllık 7 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi.

12 Eylül 2018 Çarşamba 13:40
Negredo'da flaş gelişme! Beşiktaş Kulübü ile Al Nasr...

Beşiktaş'ta Alvaro Negredo konusunda sıcak saatler yaşanıyor... Al Nasr, İspanyol golcüye ise yıllık 7 milyon euro önerdi.

1 MİLYON EURO BONSERVİS

Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi, siyah-beyazlı kulübe ise 1 milyon euro bonservis bedeli teklif etti. Bunun yanı sıra Negredo'nun 3 milyon euroya yakın bir alacağını bırakacağı öğrenildi.

Siyah-beyazlı yönetim, İspanyol golcünün menajeriyle şu anda toplantı halinde. Tecrübeli forvetin takımda kalıp kalmayacağı bugün belli olacak. Yönetim onay verdiği takdirde Negredo, Al Nasr'a transfer olacak.

Teknik direktör Şenol Güneş dün düzenlediği basın toplantısında, "Negredo'nun gitmesini istemem ama böyle bir durum varsa, kulübün menfaatlerine de yarıyorsa o zaman iş değişir" açıklamasını yapmıştı.

Kaynak: Skorer

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 13:40
  1. Alvaro Negredo
  2. Beşiktaş
  3. Birleşik Arap Emirlikleri
  4. Al Nasr

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