Negredo Beşiktaş'tan ayrılıyor! İşte yeni adresi

Teknik direktör Şenol Güneş’in kadrosunda düşünmediği isimlerin başında gelen Alvaro Negredo, menajeri aracılığıyla İspanya La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano’yla görüşmüş ancak sonuç alamamıştı.

Bu gelişme sonrasında Beşiktaş’la çalışmalarını sürdüren 32 yaşındaki futbolcunun son olarak bir diğer La Liga temsilcisi Celta Vigo’yla görüştüğü ortaya çıktı.

Siyah- Beyazlılar’ın, 4.3 milyon Euro’luk maaşından kurtulmak için bedelsiz olarak yollarını ayırmaya sıcak baktığı tecrübeli futbolcunun, menajeri aracılığıyla maaş pazarlığına başladığı kaydedildi.

BEŞİKTAŞ ŞİMDİDEN HAZIR

Bonservissiz transfer olma seçeneği sebebiyle Celta’dan yıllık 3 milyon Euro’luk talepte bulunan tecrübeli futbolcunun menajeri Juanma Lopez’in, soluğu İspanya’da aldığı belirtildi. Beşiktaş Yönetimi’nin de temasları dikkatle takip ettiği ve oyuncuyla Celta Vigo’nun anlaşması sonrasında satış için görüşmelere başlamaya şimdiden hazır olduğu öğrenildi.

(Fanatik)