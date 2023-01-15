Nef’ten sanata yatırım

Orhan Şallıel’in orkestra şefliğinde ve Genel Sanat Yönetmeni Murat Salim Tokaç’ın katkısıyla AKM’de konser düzenlenecek. Kontrtenor Nils Wanderer ve Chingiz Osmanov aynı sahnede İstanbullu müzikseverlere unutamayacakları bir müzik şöleni yaşatacak.

Ünlü isimler var

Nef Sanat, Nef Filarmoni Orkestrası’yla 4 yıldır faaliyetlerine devam ediyor. Nef Filarmoni Orkestrası’yla bugüne kadar İstanbul ve Ankara’da dikkat çeken temalar ortaya koyulurken 2023 yılının ilk konserinde dünyaca ünlü sanatçıları ağırlamak hedefleniyor.

Topluma kültürel fayda sağlamayı hedeflediklerini de belirten Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, ‘’İnsanın en temel ihtiyacı özgürlük. Sanat ise bu ihtiyacın en önemli aracı. Toplumların bilinçlenmesi, zenginleşmesi ve güçlenmesi için sanata yatırım yapmak kaçınılmaz. Bir toplumun özgür duygu ve düşüncelere verdiği değere baktığınızda sanattaki gelişmişliğinin ne kadar orantılı olduğunu görüyoruz” dedi. Timur, Nef Vakfı’yla yıllardır farklı alanlara yaptıkları yatırımlara değinerek, ‘Topluma katkı sağlama konusunda kendimizi sorumlu hissediyoruz. İnsanımız özgür olsun, mutlu olsun, kendini iyi hissetsin istiyoruz. Siz de biliyorsunuz; Nef Vakfı’yla yüzbinlerce insanın hayatına dokunduk şimdiye kadar. Spora, sanata, bilime, eğitime, gençlere ve benzeri birçok alana yatırım yaptık. Yaptığımız bu işlerin sonuçlarına baktığımızda hep toplumsal bir fayda sağladık, hem de insanların kendisini daha iyi ve özgür hissetmesine vesile olduk. Sanatın en değerli dallarından müzik ile evrensel duygulara ve düşüncelere hitap edecek Nef Filarmoni Orkestrası’nı sanatseverlerle buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz.

Çünkü müzik evrensel. Belki konuştuğumuz diller, kültürler, tarih farklılık gösterse de dünya üzerindeki herkesi birbirine bağlayabilen, anlamlı bağ oluşturabilen yegâne şey müzik” şeklinde konuştu.

Timur, Nef Sanat’la alanında değerli isimlerle müziğin birçok dalında sanatseverlerle buluşmaya ve toplumda farkındalık oluşturmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.