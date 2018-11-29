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Nefrit nedir?

Nefrit böbreklerin çalışmasındaki bozukluk sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır.

29 Kasım 2018 Perşembe 13:26
Nefrit nedir?

Hastalık, böbreklerdeki süzme bozukluğu sonucu idrara protein karışması şeklinde görülür. İdrarda normal olarak artık maddeler bulunur ama bunların arasında protein ve şeker yoktur.

Görülüş ve etkilerine göre üç tip nefrit vardır.

1- Had Nefrit

Boğaz iltihabı geçirdikten altı hafta sonra başlar. Yüzde ve bacaklarda şiş ve idrarda kan görülür. Şiddetli baş ağrısı ve sırt çevresinde ağrı görülür. Ateş yükselmesi olmaz.

Bu hastalık daha çok çocuklarda ve gençlerde ortaya çıkar.

Hastalığın başlıca tedavisi tam bir yatak istirahatı ile böbrekleri çok az yoracak yiyeceklerdir. Had nefriti olan bir hastanın yiyeceğinin seçiminde sodyum ve proteinden yoksun gıdalar dikkate alınmalıdır. Hastanın her gün yaptığı idrar miktarının bir litre fazlası oranında su içmesi gerekir.

Düzenli bir tedavide büyük ölçüde iyileşme sağlanabilir. Ancak hastalık süresince ve geçtikten sonra ortalama beş hafta yatakta dinlenme şarttır. Tamamen iyileştikten sonra tekrar bir doktora muayene olmakta yarar vardır. Çünkü nefrit müzmin nefrite çevirebilir.

2- Müzmin Nefrit

İdrar miktarının artması, gece sık sık idrara kalkılması, özellikle sabahları görülen baş ağrısı, görme bulanıklıkları ve çabuk yorulma halleri başlıca belirtileridir. Hastada zaman zaman kusma görülür. Hastalığın teşhisi idrar tahlili ile mümkündür.

Müzmin nefrit tedavisi hastaya göre değişir. Bazı hallerde tedaviyi gerektirmez. Doktorun uygulayacağı sisteme göre bazen böbrek aşılaması gibi metotlara da başvurulabilir....

3- Subakut Nefrit

Başlıca belirtileri soluk ve şişkin yüz, halsizlik, baş ağrısıdır. Genellikle çocuklarda görülür, idrar muayenesi ile hastalık teşhis edilebilir.

Hastalık uzun sürer. Tedavide istirahat ve perhiz dikkat edilecek noktalardır. İyileşme çok yavaş olur. Özellikle ileri yaşlarda görülürse hastalığın süresi daha da uzar. Doktorun tavsiyesine göre uygulanacak tedavi sonucunda tam bir iyileşme olduktan sonra tekrar kontrolden geçmek şarttır....

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 13:26
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