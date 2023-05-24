Nefretleri hız kesmiyor! O CHP'linin son seçim çalışması NAZİ Almanya'sını hatırlattı!

12 yıl önce başlayan Suriye iç savaşı nedeniyle ülkede binlerce çocuk, kadın, genç, yaşlı siviller hayatını kaybetti. Her gördüğümüz Suriyeli vatandaşlarla konuştuğumuzda mutlaka bir yakınını kaybetmiş ya da onlardan ayrı kaldığını duyuyoruz. Suriyeli sığınmacılar karşısında tavırları hiç değişmeyen CHP'liler sığınmacılar konusunu adeta seçim propagandasına çevirdiler. CHP'li isimler Suriyeli vatandaşlar konusundaki nefret söylemleri seçimle birlikte daha fazla körüklendi. CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Genç Osman Killik'in paylaşımı bunun nedenli ciddi boyutta olduğunu bir kez daha gösterdi.

NEFRETİNİ SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Genç Osman Killik, kendi sosyal medya adresinde yaptığı paylaşımda tarihte hala hafızalardan silinmeyen 'Nazi Almanya'sını hatırlattı. Nazi işgali altındaki Hollanda'da da hepimizin bildiği gibi Yahudilere karşı uygulanmıştı. Kilik'in Paylaşımda duvara sprey ile 'Suriyeliler gidecek. Kemal Kılıçdaroğlu' yazıldığı görülüyor.

CHP'LİLER SIĞINMACILARI HER ZAMAN HEDEF HALİNE GETİRDİ

CHP, halkın sığınmacılara karşı hamasetini diri tutmak için mültecileri her zaman hedef haline getirdi. Her fırsatta onları geri göndermekten bahsediyor. Onları bela olarak nitelemekten geri kalmıyor .Kılıçdaroğlu’nun Suriyeliler ile alakalı açıklamalarında mülteciler tehdit unsuru olarak kullanılıyor.

TÜRKİYE KATLİAMA KAYITSIZ KALMADI

12 yıl önce Suriye'de başlayan insanlık dışı savaşta binlerce kişi tüm dünyanın gözü önünde kimyasal silahlarla öldürüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan kayıtsız kalmayarak Suriyeli vatandaşları geçici olarak ülkenin kapılarını açtı.

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