  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Nefretinizde boğulacaksınız! "Gazze'de insani ateşkese karşıyım"
Dünya

Nefretinizde boğulacaksınız! "Gazze'de insani ateşkese karşıyım"

Yeniakit Publisher
2023-11-10 09:02:00 -
Nefretinizde boğulacaksınız! "Gazze'de insani ateşkese karşıyım"

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, İsrail’in Gazze’deki saldırılarının durdurulmasına yönelik bir insani ateşkese karşı olduğunu belirterek, Hamas’ın böyle bir durumda toparlanabileceğini savundu.

Avusturya Ulusal Meclisinde düzenlenen Dış Politika Komisyonunda konuşan Schallenberg, 27 Ekim’de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda Gazze'de "acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes çağrısında bulunarak çatışmaların durdurulmasının" istendiği karar tasarısına Avusturya’nın ret oyu vermesini müdafaa etti.

Schallenberg, söz konusu karar tasarısında "İsrail’in kendini savunma hakkı ve Hamas’tan bahsedilmediğini", böyle bir tasarıya evet oyu vermelerinin mümkün olmadığını söyledi.

Gazze’de insani ateşkese karşı olduğunu kaydeden Schallenberg, böyle bir durumda Hamas’ın yeniden toparlanabileceğini öne sürdü.

Schallenberg, Hamas’ın elindeki rehinelerin serbest bırakılması ve insani yardımların Gazze’ye girişini sağlayan ve halihazırda uygulandığını iddia ettiği "insani duraklamaları" memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Gazze’de insani felaketin yaşanmasını önlemek için ülkesinin finansal destekte bulunacağını belirten Schallenberg, bölgede kalıcı barışın iki devletli çözümle mümkün olabileceğini yineledi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İktidarın büyük ortağı merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) Milletvekili Martin Engelberg de İsrail’in sivil nüfusa karşı sanki duyarsız davranıyormuş gibi bu hususta uyarılmasını anlamlandıramadığını belirterek, şu an için ateşkes talep etmenin uygunsuz olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Bir sahte doktor skandalı da Avusturya'dan: 6 yıldır muayenehane işletiyormuş
Bir sahte doktor skandalı da Avusturya'dan: 6 yıldır muayenehane işletiyormuş

Dünya

Bir sahte doktor skandalı da Avusturya'dan: 6 yıldır muayenehane işletiyormuş

Türk sürücü Avusturya'da tutuklandı! Sebebi pes dedirtti
Türk sürücü Avusturya'da tutuklandı! Sebebi pes dedirtti

Dünya

Türk sürücü Avusturya'da tutuklandı! Sebebi pes dedirtti

Türkiye değil Avusturya: Kaçak göçmenler kamyon kasasından çıktı
Türkiye değil Avusturya: Kaçak göçmenler kamyon kasasından çıktı

Yerel

Türkiye değil Avusturya: Kaçak göçmenler kamyon kasasından çıktı

Avusturya'da köpeğin saldırdığı kadın öldü
Avusturya'da köpeğin saldırdığı kadın öldü

Dünya

Avusturya'da köpeğin saldırdığı kadın öldü

Önce yapıyorlar sonra özür diliyorlar! Yersen! İslam düşmanlığı resmen paçalarından akıyor
Önce yapıyorlar sonra özür diliyorlar! Yersen! İslam düşmanlığı resmen paçalarından akıyor

Dünya

Önce yapıyorlar sonra özür diliyorlar! Yersen! İslam düşmanlığı resmen paçalarından akıyor

Bu haber içimizdeki Avrupa sevicilere gelsin! Avusturya'dan örnek 'fikir özgürlüğü' dersi
Bu haber içimizdeki Avrupa sevicilere gelsin! Avusturya'dan örnek 'fikir özgürlüğü' dersi

Dünya

Bu haber içimizdeki Avrupa sevicilere gelsin! Avusturya'dan örnek 'fikir özgürlüğü' dersi

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

654

hamas siyasi bir partidir hem siyasette hemde askeri alanda halkını savunan direnen bir direniş mücahitleri ordusudur terörist ancak sizin çapulcu haçlılarına benzer sıfatınızda bile terörist olduğunuz belli

Şüpeci

Voyvoda tohumu,
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23