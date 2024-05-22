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Gündem Nefret dolu ifadeler! CHP'li Tuğba Özay'dan skandal milli yas çıkışı
Gündem

Nefret dolu ifadeler! CHP'li Tuğba Özay'dan skandal milli yas çıkışı

Yeniakit Publisher
2024-05-22 12:11:04 - 2024-05-22 12:11:03
Nefret dolu ifadeler! CHP'li Tuğba Özay'dan skandal milli yas çıkışı

CHP’ye yakınlığıyla bilinen Tuğba Özay, İran Cumhurbaşkanı Reisi için ilan edilen 1 günlük yas hakkında skandal bir paylaşım yaptı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin içinde bulunduğu helikopter, kaza kırıma uğradı ve dağlık bir alana düştü.

Yaşanan kazada, başta İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi olmak üzere aynı helikopterde bulunan Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Muhammed Ali Al Haşim de hayatını kaybetti.

Türkiye'de yaşanan kaza için bir günlük milli yas ilan edildi.

TUĞBA ÖZAY'DAN SKANDAL PAYLAŞIM

Ancak “sözde manken” Tuğba Özay, İran Cumhurbaşkanı Reisi için ilan edilen milli yasa sosyal medya üzerinden skandal bir tepki verdi.

Bu karara karşı tepkisini sosyal medyada dile getiren Özay, İran'ın kurucu lideri Humeyni'nin resmini paylaştı ve "Bunlar için yas tutmak? Ateşleri bol olsun!" dedi. Özay'ın bu paylaşımı sosyal medyada geniş yankı buldu.
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Yorumlar

Davetçi

Niye benim kutsal değerim olmayan, birilerin değerine zorla yas tutuyorum, mecbur bırakılıyorum, biri buna hatırlatma yapabilir mi? Kaldı ki devletleri arasında normal karşılanabilir.

Müslüman

Tamamda burda skandal olan ne ! Az bile demiş! Akp nin milli yas kriteri türkiyeye ve türklere hainlik etmiş olunması yeter “ Burda skandal sizin türkiyeye türklere bakıs acınız akit
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