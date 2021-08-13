  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kanada'dan "zorunlu aşı" kararı
6 göçmen kurtarıldı
Yunanistan'da Pakistanlı mültecilere ırkçı saldırı
Gaziantep'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 1 şüpheli tutuklandı
Spor Nefret dili sahalara bulaştı! Başını Beşiktaş taraftarı çekti
Spor

Nefret dili sahalara bulaştı! Başını Beşiktaş taraftarı çekti

Süper Lig'in açılış maçında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup ederken Türkiye'yi karıştırmak isteyen provokatörlerin gazına gelen tribünlerdeki taraftarların nefret dili tepki çekti.

Yeniakit Publisher
2021-08-13 23:56:00 - 2021-08-13 23:57:45

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu son şampiyon Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasında oynanan karşılaşmayla başladı.

Vodafone Park'ta siyah-beyazlıların 3-0'lık üstünlüğüyle sona eren mücadelede, son zamanlarda Türkiye'yi karıştırmak isteyen provokatörlerin gazına gelen taraftarların nefret dili galibiyete gölge düşürdü. Tribünlerdeki nefret dili tepki çekti.

Vodafone Park'ta kurallar gereği tribünlerin bir kısmını dolduran siyah-beyazlı taraftarlar "Ülkede mülteci istemiyoruz" sloganları attı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay