Nefret dili sahalara bulaştı! Başını Beşiktaş taraftarı çekti
Süper Lig'in açılış maçında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup ederken Türkiye'yi karıştırmak isteyen provokatörlerin gazına gelen tribünlerdeki taraftarların nefret dili tepki çekti.
Süper Lig'de 2021-2022 sezonu son şampiyon Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasında oynanan karşılaşmayla başladı.
Vodafone Park'ta siyah-beyazlıların 3-0'lık üstünlüğüyle sona eren mücadelede, son zamanlarda Türkiye'yi karıştırmak isteyen provokatörlerin gazına gelen taraftarların nefret dili galibiyete gölge düşürdü. Tribünlerdeki nefret dili tepki çekti.
Vodafone Park'ta kurallar gereği tribünlerin bir kısmını dolduran siyah-beyazlı taraftarlar "Ülkede mülteci istemiyoruz" sloganları attı.