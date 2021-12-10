Samsun' da İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde yer alan sağlık hakları konusunda bilgiler paylaşıldı. Hastane girişinde stant açılarak yapılan bilgilendirmede, vatandaşların 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü kutlandı.

Günün anlam ve önemi hakkında açıklamada bulunan Psikoloji Kliniği’nden Uzman Klinik Psikolog Enise Öziç, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin tüm insanların doğuştan hür ve eşit olduğu ilkesi doğrultusunda, 10 Aralık 1948 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilmesi nedeniyle her yıl 10 Aralık tarihinin, "Dünya İnsan Hakları Günü" olarak kutlandığını ifade etti.

Uzman Klinik Psikolog Öziç, “İnsan haklarının psikolojik boyutundaki eksiklikleri giderebilmek için psikoloji ve psikiyatri kitapları okumalıyız. Bu da bize kişilerin başka kişilere iyi duygudaşlık yapabilme, empatik olabilme, sorunlar karşısında ön yargılı olmak yerine ‘kişinin şu sorunu var’ diyerek ona daha ılımlı ve olgun yaklaşmayı, dolayısıyla insanı anlayarak insan haklarına daha çok saygı duyabilmeyi sağlayacaktır. Saldırmak, aşağılamak, nefret söylemini kullanmak değil, karşı tarafa olgun bir şekilde yaklaşmak ruhsal doyumu sağlayacaktır. Bu yüzden nefret değil, sevgi dili kullanılmalı. Dünya İnsan Hakları Günümüz kutlu olsun” diye konuştu.

İnsan Hakları Günü nedir?

İnsan Hakları Günü, İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nin kabul edildiği gün olan 10 Aralık 1948'den bu yana her 10 Aralık'ta kutlanan gündür.

Nefret dili nedir?

Nefret Dili, belirli bir kişiyi, grubu, nesneyi hedef alan aşağılayıcı ve tehdit eden bir dildir. Bu dili genellikle mutsuz insanlar kullanır.