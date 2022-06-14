Nefis tahinli kurabiye tarifi | Tahinli kurabiye nasıl olur?
Tahin ölçülü kullanıldığında sağlık için son derece faydalıdır. Bu besleyici lezzeti kurabiyelerde kullanmak isteyenler 'Tahinli kurabiye nasıl yapılır?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, tahinli kurabiye için hangi malzemeler gerekli? Tam ölçülü tahinli kurabiye tarifi
Çayın ya da kahvenin yanına leziz bir kurabiye tarifi mi arıyorsunuz? İşte, ağızda dağılan tahinli kurabiye tarifi
Nefis tahinli kurabiye tarifi
Malzemeler:
- 1 su bardağı tahin
- 1 su bardağı şeker
- 200 gram tereyağı ya da margarin
- 1 paket vanilya
- 3,5 su bardağı un
- 1 adet yumurta sarısı (Beyaz üzerine kullanılacak)
Üzeri için:
- Yumurta akı
- Dövülmüş ceviz
Tahinli kurabiye nasıl olur?
Bir yoğurma kabının içerisine un hariç tüm malzemeleri alın.
Unu azar azar ekleyip kıvamı tutturmaya çalışın.
Kurabiye hamuru tam yapışmayan bir hamur olacak.
Hamuru elinizle sıktığınızda şekil alacaktır.
Şekillendirdiğiniz kurabiyelerinin üstlerini önce yumurta akına ardından cevize bulayın.
Yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye kurabiyeleri yerleştirin.
Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kurabiyeleri yaklaşık yarım saat pişirin.
Afiyet olsun.