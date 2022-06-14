  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Nefis tahinli kurabiye tarifi | Tahinli kurabiye nasıl olur?
Kadın - Aile

Nefis tahinli kurabiye tarifi | Tahinli kurabiye nasıl olur?

Tahin ölçülü kullanıldığında sağlık için son derece faydalıdır. Bu besleyici lezzeti kurabiyelerde kullanmak isteyenler 'Tahinli kurabiye nasıl yapılır?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, tahinli kurabiye için hangi malzemeler gerekli? Tam ölçülü tahinli kurabiye tarifi

Yeniakit Publisher
2022-06-14 01:17:00 -
Nefis tahinli kurabiye tarifi | Tahinli kurabiye nasıl olur?

Çayın ya da kahvenin yanına leziz bir kurabiye tarifi mi arıyorsunuz? İşte, ağızda dağılan tahinli kurabiye tarifi

Nefis tahinli kurabiye tarifi

Malzemeler:

  • 1 su bardağı tahin
  • 1 su bardağı şeker
  • 200 gram tereyağı ya da margarin
  • 1 paket vanilya
  • 3,5 su bardağı un
  • 1 adet yumurta sarısı (Beyaz üzerine kullanılacak)

Üzeri için:

  • Yumurta akı
  • Dövülmüş ceviz

Tahinli kurabiye nasıl olur?

Bir yoğurma kabının içerisine un hariç tüm malzemeleri alın.

Unu azar azar ekleyip kıvamı tutturmaya çalışın.

Kurabiye hamuru tam yapışmayan bir hamur olacak.

Hamuru elinizle sıktığınızda şekil alacaktır.

Şekillendirdiğiniz kurabiyelerinin üstlerini önce yumurta akına ardından cevize bulayın.

Yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye kurabiyeleri yerleştirin.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kurabiyeleri yaklaşık yarım saat pişirin.

Afiyet olsun.

Kırmızı biberli çörek otlu kurabiye nasıl yapılır? Biberli kurabiye tarifi
Kırmızı biberli çörek otlu kurabiye nasıl yapılır? Biberli kurabiye tarifi

Kadın - Aile

Kırmızı biberli çörek otlu kurabiye nasıl yapılır? Biberli kurabiye tarifi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23