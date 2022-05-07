  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Nefis kek tarifi | Havuçlu kek nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Nefis kek tarifi | Havuçlu kek nasıl yapılır?

Nefes kolay kek tarifi: Çayın ya da kahvenin yanına pratik bir kek tarifi arayanlar 'Lezzetli denenmiş kek tarifi' konusunu araştırıyor. Peki, havuçlu kek için hangi malzemeler gerekli? Tam ölçülü havuçlu kek tarifi | Denemiş kek tarifi:

Yeniakit Publisher
2022-05-07 13:51:00 -
Nefis kek tarifi | Havuçlu kek nasıl yapılır?

Çocuklarınızın ve sevdiklerinizin damaklarını şenlendirecek bir kek tarifi arıyorsanız; doğru yerdesiniz. İşte, havuçlu cevizli kek tarifi:

Nefis kek tarifi

Malzemeler:

  • 3 adet yumurta
  • 1 su bardağı şeker
  • 1 su bardağı süt
  • Yarım su bardağı sıvı yağ
  • 2,5 su bardağı un
  • 1 paket vanilya
  • 1 paket kabartma tozu
  • 2 adet büyük boy havuç
  • 1 su bardağı çekilmiş ceviz
  • 1 tatlı kaşığı tarçın (Miktarı damak zevkine göre arttırıp azaltabilirsiniz.)

Havuçlu kek nasıl yapılır?

Havuçları yıkayıp soyduktan sonra rendeleyin. Rendelenen havuçların suyunu ellinizle iyice sıkın.

Cevizleri rondodan geçirin.

Bir karıştırma kabının içerisine şeker ve yumurtayı alıp iyice çırpın.

Ardından süt ve yağı ilave edin.

Unu, kabartama tozunu ve vanilyayı eleyerek ekleyin.

Keki güzelce çırptıktan sonra havuç, ceviz ve tarçını ekleyin.

Ardından kek kalıbına hamuru boşaltın.

Kekinizi önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında yaklaşık 35-40 dakika pişirin.

Afiyet olsun.

Ispanak çorbası nasıl yapılır? Ispanak çorbası tarifi
Ispanak çorbası nasıl yapılır? Ispanak çorbası tarifi

Kadın - Aile

Ispanak çorbası nasıl yapılır? Ispanak çorbası tarifi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay