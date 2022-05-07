Nefis kek tarifi | Havuçlu kek nasıl yapılır?
Nefes kolay kek tarifi: Çayın ya da kahvenin yanına pratik bir kek tarifi arayanlar 'Lezzetli denenmiş kek tarifi' konusunu araştırıyor. Peki, havuçlu kek için hangi malzemeler gerekli? Tam ölçülü havuçlu kek tarifi | Denemiş kek tarifi:
Çocuklarınızın ve sevdiklerinizin damaklarını şenlendirecek bir kek tarifi arıyorsanız; doğru yerdesiniz. İşte, havuçlu cevizli kek tarifi:
Nefis kek tarifi
Malzemeler:
- 3 adet yumurta
- 1 su bardağı şeker
- 1 su bardağı süt
- Yarım su bardağı sıvı yağ
- 2,5 su bardağı un
- 1 paket vanilya
- 1 paket kabartma tozu
- 2 adet büyük boy havuç
- 1 su bardağı çekilmiş ceviz
- 1 tatlı kaşığı tarçın (Miktarı damak zevkine göre arttırıp azaltabilirsiniz.)
Havuçlu kek nasıl yapılır?
Havuçları yıkayıp soyduktan sonra rendeleyin. Rendelenen havuçların suyunu ellinizle iyice sıkın.
Cevizleri rondodan geçirin.
Bir karıştırma kabının içerisine şeker ve yumurtayı alıp iyice çırpın.
Ardından süt ve yağı ilave edin.
Unu, kabartama tozunu ve vanilyayı eleyerek ekleyin.
Keki güzelce çırptıktan sonra havuç, ceviz ve tarçını ekleyin.
Ardından kek kalıbına hamuru boşaltın.
Kekinizi önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında yaklaşık 35-40 dakika pişirin.
Afiyet olsun.