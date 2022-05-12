Nefis çilek reçeli tarifi | Kaç kilo çilekten reçel yapılır? Tam ölçülü çilek reçeli tarifi
Çilekler tezgahlarda yer bulmaya başladı. Leziz çileklerle reçel hazırlamak isteyenler ise ‘Tam ölçülü çilek reçeli’ konusunu araştırmaya başladı. Peki, iki kilo çilek için ne kadar şeker kullanılır? Denenmiş tam ölçülü çilek reçeli tarifi:
Kahvaltı sofralarının olmazsa olmazı reçelleri evlerinizde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. İşte, tam ölçülü reçel tarifi….
Nefis çilek reçeli tarifi
Malzemeler:
- 2 kilo çilek
- 8 su bardağı toz şeker
- Yarım limon suyu
Kaç kilo çilekten reçel yapılır? Tam ölçülü çilek reçeli tarifi
Çilek reçeli hazırlamak için doğru bir tarife sahip olmanız son derece önemli.
Çilekleri bir süre suda bekletin.
Çileklerin saplarını temizleyip iyice yıkayın.
Bir tencerenin içerisine çilekleri ve reçeli boşaltın.
Tencerenin kapağını kapatın.
Çilekleri en az 8 saat bekletin.
Sabaha kadar çilekler suyunu salmış olacak.
Tencereyi ocağa alın ve kaynamaya bırakın.
Orta ateşte pişirdiğiniz reçelin üzerinde oluşan köpükleri toplamayı ihmal etmeyin.
Reçel kıvam alınca limon suyunu ekleyin ve 5 dakika sonrasında ocağı kapatın.
Daha önce kaynatıp steril hale getirdiğiniz kavanozlara sıcak reçelleri boşaltın.
Kavanozların kapaklarını kapatın ve soğumaya bırakın.
Afiyet olsun.