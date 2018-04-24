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Nefesler tutuldu! Tarihi karar yarın açıklanacak

Türk futbol tarihine "kara gece" olarak geçen olaylı derbiyle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kararını yarın verecek.

24 Nisan 2018 Salı 22:09
Nefesler tutuldu! Tarihi karar yarın açıklanacak

TFF Yönetim Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında Ülker Stadyumu’nda yaşanan olaylar nedeniyle hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edilen Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi ile ilgili kararını yarın verecek.

TFF Yönetim Kurulu’nun derbi ile ilgili toplantısı yarın saat 13.00’te Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde başlayacak.

Toplantının ardından alınan karar kamuoyu ile paylaşılacak. 

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 22:09
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