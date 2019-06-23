Nefesler tutuldu! İlk sonuçlar gelmeye başladı

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 6 Mayıs'ta verdiği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararı üzerine, İstanbullular sandık başına gitti.

Sayım başladı

Bugünkü seçimde İstanbul, 5 yıl boyunca görev yapacak Büyükşehir Belediye Başkanını seçiyor. Seçimde, Cumhur İttifakı'nın (AK Parti) adayıBinali Yıldırım, Millet İttifakı'nın (CHP) adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi'nin adayı Necdet Gökçınar ve Vatan Partisi'nin adayı Mustafa İlker Yücel yarışıyor.



İstanbul’da sabah saat 08.00’de başlayan oy verme işlemi saat 17.00’de sona erdi. Sandıkların kapanmasının ardından oy sayım işlemine geçildi.

Seçim yasakları

Seçim yasaklarına göre, bugün saat 18.00'den sonra yapılacak yayınlarda, propaganda maksatlı ve oy vermenin tam bir serbestlikle yapılmasına tesir edebilecek mahiyette haber, yorum ve köşe yazısı yayınlanamayacak. Saat, 18.00-21.00 arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında sadece YSK tarafından seçimle ilgili verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak. YSK, Anayasa ve seçim yasalarının verdiği yetkiye dayanarak, yayın yasağını saat 21.00'den önce kaldırabilecek.

111 kişi hakkında işlem yapıldı

Oy pusulası fotoğrafı çekmekten, beraber veya başkasının yerine oy kullanmaktan, telefonla kabine girmekten, oy teşhiri yapmaktan toplam 111 kişiye işlem yapıldı.

YSK kararını açıkladı

İstanbul'da 31 Mart yerel seçimlerinin yenilenmesinin ardından bugün yapılan seçimlerde zarfların üzerine basılan mührün geçtiğimiz seçimlerde kullanılan mühür olması üzerine CHP, oyların geçerli sayılması için YSK'ya başvuru yaptı. Daha sonra AK Parti de YSK'ya başvurdu. Söz konusu zarflardaki oyların seçmen iradesini sakatlamadığı yönündeki başvurularda her iki parti de oyların geçerli sayılmasını istedi. YSK Başkanı Sadi Güven bir açıklama yaparak oyların gecerli sayılacağını açıkladı.

Erdoğan: İstanbullular en isabetli kararı verecektir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, kızı Esra Albayrak ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Kısıklı'da bulunan Saffet Çebi Ortaokulu'nda oyunu kullandı.

Erdoğan, oy kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, "Öncelikle İstanbul gibi bir şehrimizin büyükşehri belediye başkanlığı seçimi bu şekilde yapılmamalıydı. Ne yazık ki 31 Mart'tan sonra mevcut gelişmeler böyle bir seçimin yapılması, YSK kararıyla yenilenmesi yoluna gidildi. Bugün de İstanbulumuzun seçimini gerçekleştiriyoruz" dedi. Erdoğan şöyle devam etti:

"İstanbulumuzun geleceğine tecrübesiyle, dinamizmiyle ve Ankara-İstanbul bütünleşmesiyle bir sürecin getirilmesini çok çok faydalı buluyorum. İstanbul seçmeni İstanbul için en isabetli kararı verecektir diye düşünüyorum. Sizlerin gayretleri için de teşekkür ediyorum."

Seçimlere katılımın sorulması üzerine Erdoğan, "Çok gayret ettik. İstanbul dışında olanları buraya taşımak için, buradan da memleketlerine gönderilmesi noktasında bir çalışma. İstanbul'da olanlar bu işin önemini çok iyi biliyor. Herhalde katılımın çok yüksek olması gerekiyor" ifadesini kullandı. Bir basın mensubunun dün İstanbul'da yoğun trafik olduğunu söylemesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben o kilitlenen trafiği yaşadım" yanıtını verdi.

Yıldırım: Bugün kırgınlıkları bırakma zamanıdır

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ile birlikte oyunu Tuzla Emlak Konut Cemil Meriç İlkokulu'nda kullandı.

Daha sonra okul bahçesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Yıldırım, "İstanbul halkının verdiği karar başımız gözümüz üstüne. Mutlaka en doğru kararı İstanbullular vermiş olacak. Biz 6 Mayıs'tan beri adaylar olarak kampanyalarımızı yapıyoruz. Her ilçede her mahallede hemşehrilerimizle buluştuk. Projelerimizi anladık. Bir konuştuk, iki dinledik" dedi.

"Eminim ki konuşma sırası bugün seçmenindir. Ve onlar kararını bugün vermiş oluyor" ifadesini kullanan Yıldırım, şöyle devam etti:

"İstanbul'un bir dünya şehri olması için bugüne kadar ülke genelinde edindiğimiz tecrübeleri uygulamak için seçimler önemli bir fırsat Rabbim İstanbulumuz için, ülkemiz için bu seçimleri hayırlı kılsın. Kampanya esnasında kırgınlıklar olabilir, rakipler arasında da olabilir. Veya vatandaşlarımızda kırgınlıklar olabilir. Bugün artık kırgınlıkları bırakma zamanıdır. Bilerek bilmeyerek eğer bir İstanbullu kardeşimize, rakiplere bir yanlış yaptıysak, haksızlık yaptıysak helallik istiyorum."

İmamoğlu: Her şey çok güzel olacak

Ekrem İmamoğlu, oyunu eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte Beylikdüzü'nde bulunan Haldun Taner İlkokulu'nda kullandı. Okul bahçesinde gazetecilere kısa bir açıklama yapan Ekrem İmamoğlu, "Milletçe yaşatılan bu hukuksuz süreci tamir etme saatlerindeyiz. Hem demokrasimiz adına hem İstanbul adına hem memleketimizdeki tüm seçimlerin meşruluğu adına bugün halkımız vicdanlarıyla karar verecektir. Günün sonunda her şey çok güzel olacak" dedi.

İmamoğlu, sözlerini "Elbette herkes hakkını helal etsin, ama bundan sonra da aynı hataları yapmayalım" diye noktaladı.

Necdet Gökçınar: Hayırlı olsun

Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Gökçınar, oyunu Beykoz'da kullandı. Saadet Partisi Milletvekili Abulkadir Karaduman ile Acarlar Mahallesi'ndeki TED Koleji'ne gelen Gökçınar, oyunu kullanacağı "1003" numaralı sandığın bulunduğu sınıfa girdi.

Oy kullanma işleminin ardından açıklama yapan Necdet Gökçınar, "İki etaplı maraton diyeceğiz. Bir daha oy kullanacağız. Bu defa hayırlı bir netice diliyoruz. Halkın iradesinin sandığa yansıması en büyük temennimiz. Sandık kurullarımız görevlerinin başındalar. Ben bu seçimlerimizin evvela İstanbul sonra Türkiyemiz ve bütün insanlık için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

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