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Medya Nefesler tutuldu! Akşener’den o kritik adım gelebilir
Medya

Nefesler tutuldu! Akşener’den o kritik adım gelebilir

Yeniakit Publisher
2023-06-25 15:17:00 - 2023-06-25 15:35:37
Nefesler tutuldu! Akşener’den o kritik adım gelebilir

Akşam gazetesi yazarı Serkan Fıçıcı, İyi Parti Kurultayı'nda esip gürleyen Meral Akşener’in bundan sonra nasıl bir adım atabileceğini irdeledi.

Akşam gazetesi yazarı Serkan Fıçıcı, İyi Parti Kurultayı'nda esip gürleyen Meral Akşener’in bundan sonra nasıl bir adım atabileceğini irdeledi. “Seçim sonuçlarından İyi Parti'nin alacağı ders belli... Olmadığı gibi görünmeye çalışmak sonuç vermedi. Benzemediklerinin yükünü taşımak yordu, yıprattı. Şimdi olduğu gibi görünme zamanı” diyen Fıçıcı, yazısında özetle şunları kaydetti:

“Seçim sonrası sessizliğe bürünmüştü.

İyi Parti Kurultayı'nda konuştu.

Çok şey söyledi.

Her cümlesi manşet olur.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sırayla bakalım.

En dikkat çeken sözünden başlayalım.

Akşener "Pişmanım" dedi.

Neden?

-CHP'den "15 vekil" istediği için...

Bir de İyi Parti listelerindeki milletvekili adaylıklarının "parayla satıldığı iddialarına" çok kızgın...

"Yalan" diyor.

Başka?

-Son yerel seçimlerde CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını "HDP sayesinde" kazandığını söyleyenlere öfkeli...

Onlara "hayatta başarılar" diliyor.

Hepsini toplayınca ne ediyor?

-Akşener'in dediklerine bakarsak...

Siyasette yeni bir sayfa açacak.

Yeni bir yol kuracak.

Yeni bir söz söyleyecek.

Nasıl?

Henüz belli değil.

Konuşması için "ortaya karışık" diyebiliriz.

Ama koordinat yok.

Masadan kalktığında da sert konuşmuştu.

Ama döndü.

Bu saatten sonra dediğine değil yaptığına bakılır.

Şimdi büyük bir karar verecek.

Acaba "yine mi" dedirtecek?

Yoksa ezber mi bozacak.

Mesele belli...

İyi Parti milliyetçilik iddiasında...

Ama CHP ve HDP ile aynı safta...

Çelişki...

Oysa İyi Parti'nin önünde büyük bir fırsat var.

Nedir?

Mecliste anahtar rol üstlenmek...

Özellikle Anayasa değişikliği oylamalarında "belirleyici güç" haline gelebilir.

Milli meselelerde CHP ya da HDP'nin engellemelerine takılmadan "milliyetçiliğini" konuşturabilir.

Seçim sonuçlarından İyi Parti'nin alacağı ders belli...

Olmadığı gibi görünmeye çalışmak sonuç vermedi.

Benzemediklerinin yükünü taşımak yordu, yıprattı.

Şimdi olduğu gibi görünme zamanı…”

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