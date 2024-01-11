Nefesimiz teröristlerin ensesinde

Latif Şimşek Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Kale Yerleşkesi'nde düzenlenen, "MİT'in 97. Kuruluş Yıl Dönümü Etkinlikleri"ne katılarak önemli mesajlar verdi. Erdoğan, teşkilatın yıl dönümünü canıgönülden tebrik ettiğini, kuruluşundan bugüne kadar teşkilatta emeği geçen herkese ve bütün isimsiz kahramanlara şükranlarını sunduğunu söyledi.

Erdoğan, Türkiye'nin ekonomik, siyasi ve askeri olarak küresel güç rekabetinin tam merkezinde olan bir bölgede yer aldığına işaret "Ülkemiz ekonomik, askeri, diplomatik ve istihbari alandaki başarılarıyla adından söz ettirmektedir. Şu gerçeği hemen herkes kabulleniyor. Türkiye küresel satranç tahtasında oyun kurucu bir aktör olarak müessir güç konumunu günden güne pekiştirmektedir. Masada ve sahada güçlü Türkiye iddiamız hamdolsun gerçeğe dönüştü” dedi.

Hepsini inlerine gömdük

İHA ve SİHA'ların sembolü olduğu savunma sanayi hamlelerinin bugün tüm dünyada hayranlıkla takip edildiğini, yerli, milli ürün yelpazesi genişledikçe ordu ve emniyetle birlikte MİT Başkanlığının da imkan, kapasite ve kabiliyetinin güçlendiğine işaret eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunun müspet sonuçlarını özellikle terör örgütlerine karşı mücadelemizde çok net bir şekilde görebiliyoruz. Milli İstihbarat Teşkilatımız ileri teknolojiye sahip imkanlarıyla teröristlere nefes aldırmıyor. Suriye ve Irak'ta PKK'nın sözde lider kadrosunu inlerinden çıkamaz hale getirdik. Artık istihbarat teşkilatımız bunların ayak takımlarıyla uğraşmıyor, tamamıyla lider kadrolarını yok ediyor. Aralarında örgütün sözde başkanlık konseyi, yürütme konseyi, askeri kanat, istihbarat, dış ilişkiler ve maliye sorumlularının da olduğu çok sayıda teröristi inlerine gömdük. Şunu çok net ifade etmek isterim. Türkiye Cumhuriyeti belki yarına bırakır ama ihaneti ve terörü kimsenin yanına kar bırakmaz. DEAŞ'ından FETÖ'süne, PKK'sından DHKP-C'sine kadar milletimizi hedef alan hiçbir illegal yapıya hayat hakkı tanımayacağız. Türkiye Yüzyılı'nda, teröre ve teröriste kesinlikle yer olmadığının bilinmesini istiyorum."

Beşinci kol elemanlarına da göz açtırmayacağız

MİT’in tehdit önceliklerinin, Türkiye ve dünyanın gerçekleriyle son derece uyumlu olduğunu da anlatan Erdoğan “Terör ve yabancı casusluk faaliyetlerinin yanı sıra son dönemde düzensiz göç gibi radikalleşme gibi organize suçlar gibi yabancı karşıtlığı ve İslam düşmanlığı gibi yeni tehditler de kurumumuzun radarına girdi. Farklı maskelerin arkasına saklanarak milletimizin birlik ve beraberliğini bozmaya çalışan beşinci kol elemanlarına kesinlikle göz açtırmayacağız. Mezhep, köken ve inanç üzerinden yürütülmek istenen operasyonlara asla müsamaha göstermeyeceğiz” diye konuştu.

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Türkiye ne zaman kritik yol ayrımına gelse kirli senaryolar devreye sokuluyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT’in kuruluş yıl dönümü ektinliklerinin ardından Beştepe’de Valiler Buluşması’na da katıldı. Valilere hitap eden Erdoğan özetle şunları söyledi: “10 Ocak idareciler gününüzü tebrik ediyorum. Valiler, şehirlerde her meseleye sahip çıkıp, çözmekle mükelleftir. Türkiye Yüzyılı millet ve devletin ortak hayali ve projesidir. Öyle kritik noktadayız ki bundan sonra atacağımız adımlarla ya küresel ligin başında yer alacağız ya da geri düşeceğiz. Türkiye ne zaman kritik bir yol ayrımına gelse hemen kirli senaryolar, hain tuzaklar, alçakça oyunlar devreye sokuluyor. Son günlerde sık sık karşımıza çıkmaya başlayan 28 Şubatvari müsamerelerin gerisindeki güçleri de niyeti de hevesi de gayet iyi biliyoruz. Asıl hedefleri bizi hedeflerimizden uzaklaştırmak. Türkiye 31 Mart'ta yeni bir seçime hazırlanıyor. Sizlerden seçim sürecinde ülkenin ve milletin geleceğini ilgilendiren her husus gibi üstün gayret bekliyorum. Milli iradenin ülke yönetimine yansımasının vasıtası olan seçimlerin huzur ve güven içinde yapılması şarttır. Sandığa gölge düşmesine izin vermeyeceğiz.”

MOSSAD’a darbe İsrail’i şaşırtmış! Ya dur bakalım daha sen Türkiye’yi tanıyacaksın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çağın "nifak ve nefret yuvası" haline dönüşen sosyal medya mecraları karşısında da çok müteyakkız olunması gerektiğini söyledi. Erdoğan, şöyle konuştu: "Türkiye'nin başta Gazze'deki katliamlar olmak üzere bölgesel krizlerde sergilediği dik ve dirayetli duruşun birilerini rahatsız ettiğinin, birilerinin hesaplarını bozduğunun farkındayız. Son dönemde ülkemize yönelik espiyonaj faaliyetlerinin yoğunlaşması bu rahatsızlığın tezahürlerinden sadece biridir. Milli İstihbarat Teşkilatımız göğsümüzü kabartan operasyonlarıyla kazın ayağının öyle olmadığını tüm dünyaya gösteriyor. İsrail'in ülkemizdeki casusluk şebekesini ortaya çıkaran teşkilatımız, bizi tehdit edenlere cevabımızı çok net vermiştir. Tabii bu İsrail'i ciddi manada şaşırtmıştır. 'Nasıl oldu da bunları toparladınız, bunları aldınız, yakaladınız', vesaire gibi... Ya dur bakalım, bu işin ilk adımı. Türkiye'yi tanıyacaksınız, hâlâ tanıyamadınız ama tanımaya mahkumsunuz."

İstihbaratta dünyada söz sahibi olmak için MİT akademisini kurduk

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da programda yaptığı konuşmada, İmam Gazali'nin bin yıl önce formüle ettiği "Haddini aşan zıddına döner" ilkesinin bugün de geçerli olduğunu dile getirerek, sınırlarını aşarak başkalarının hakkına tecavüz eden her gücün kendi sonunu hazırlayacağını söyledi.

Haksız hiçbir eylemi karşılıksız bırakmayacaklarını, devlete ve millete yapılan hiçbir ihanetin cezasız kalmayacağını anlatan Kalın, "Devlet aklının ancak kurumlar arası uyum ve eş güdüm ile etkin hale geleceğini biliyoruz. Cumhurbaşkanı'mızın stratejik liderliği tüm kurumlarımızın aynı hedef doğrultusunda çalışmasını sağladı. Bu stratejik liderliğin ve kurumlar arası eş güdümün başarılı sonuçlarını teşkilatımızın ana faaliyet alanları içinde yer alan PKK, YPG, FETÖ, DEAŞ, DHKP-C gibi terör örgütleriyle, organize suç yapılarıyla, siber saldırılarla, casusluk faaliyetleriyle mücadelede somut olarak görmekteyiz. MİT, devletimizin ve milletimizin korunmasında, bölgemizin huzurunda kilit roller oynamaya devam edecek. Bu vesileyle, Türkiye'nin istihbarat teorisi ve metodolojisi üzerine söz sahibi olabilmesi amacıyla Milli İstihbarat Akademisini kurduğumuzu ilan etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Akademinin "Batılı Ülkelerde Aşırı Sağ Hareketler" başlıklı ilk değerlendirme raporunu da bugün kamuoyuyla paylaştık. Raporun konusunun seçilmesinde yurt dışında yaşayan vatandaşların aşırı sağ ve İslam karşıtı hareketlerin hedefi olması belirleyici oldu” dedi.

Kalın, teşkilatın gizli kahramanları, fedakar ve vefakar mensuplarına teşekkür ederek tüm şehitleri rahmet ve minnetle andı.