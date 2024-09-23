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Yaşam Nefes kesen oğlak kurtarma operasyonu görüntülendi
Yaşam

Nefes kesen oğlak kurtarma operasyonu görüntülendi

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:

Hakkari Zap Suyu kenarında mahsur kalan oğlakları itfaiye ekipleri kurtardı.

Hakkari’de yağışlar sonrası debisi yükselen Zap Suyu kenarında mahsur kalan oğlaklar itfaiye ekibinin operasyonu ile kurtarıldı.

Çukurca ilçesine bağlı Akkaya mevkiinde akşam saatlerinde yağışlarla birlikte Zap Suyu’nun yükselmesi nedeniyle köylülere ait 4 oğlak köprü altında mahsur kaldı. Köylülerin durumu bildirmesi üzerine Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Vekili Tayyar Emre Mahmutoğlu’nun talimatı üzerine itfaiye ekipleri bölgeye hareket etti.

Çukurca Belediyesinden de takviye ekiplerin gönderildiği bölgede Geçimli Karakol Komutanlığında görevli askerlerin güvenliği sağlamasının ardından kurtarma çalışmaları başlatıldı. İple köprü altına inen itfaiye ekipleri, boğulma tehlikesi geçiren oğlakları iple bağlamak suretiyle tek tek kurtardı.

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