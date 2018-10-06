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Nefes kesen maçta kazanan yok! 2-2

Süper Lig'in 8. haftasında Kayserispor ile Çaykur Rizespor 2-2 berabere kaldı.

06 Ekim 2018 Cumartesi 15:45
Nefes kesen maçta kazanan yok! 2-2

Süper Lig'in 8. haftasında Kayserispor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. İki kırmızı kartın çıktığı karşılaşmada Kayserispor ile Çaykur Rizespor sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Ev sahibi ekibin karşılaşmadaki gollerini 62. dakikada penaltıdan Chery ve 73. dakikada Umut Bulut kaydetti. Ev sahibi ekipte 12. dakikada Rotman kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Rizespor'un gollerini 25. dakikada Saadane ve 86. dakikada Ali Çamdalı attı. Konuk ekipte 45+2. dakikada Braian Samudio kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından Kayserispor Süper Lig'de puanını 11'e çıkarırken, Çaykur Rizespor 6 puanda kaldı.

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 15:45
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