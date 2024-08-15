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Gündem Nefes kesen görüntü! Zırhlı araç böyle vuruldu
Gündem

Nefes kesen görüntü! Zırhlı araç böyle vuruldu

Yeniakit Publisher
2024-08-15 13:35:00 - 2024-08-15 13:37:40
Nefes kesen görüntü! Zırhlı araç böyle vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı Kursk Oblast'ında devam eden çatışmalarda hedef alınan bir zırhlı aracın vurulma anının görüntülerini paylaştı.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kursk yönünde Ukraynalı askerlere karşı operasyonun devam ettiği belirtildi.

Açıklamada "Ukrayna ordusu son 24 saatte 270 kadar askerini ve 16 zırhlı aracını kaybetti." ifadesine yer verildi.

18 Ukraynalı askerin esir alındığı belirtilen açıklamanın devamında ise şu ifadeler kullanıldı:

"Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'tan bugüne kadar Kursk yönünde 2300 askerini ve 37 tank, 32 zırhlı personel taşıyıcı, 18 piyade savaş aracı, 192 zırhlı aracını kaybetti"
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