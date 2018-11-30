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Nefes darlığı için ıspanak kürü

Nefes darlığı her türlü solunum güçlüğünü anlatmak için kullanılan bir terim...

30 Kasım 2018 Cuma 15:43
Nefes darlığı için ıspanak kürü

Nefes darlığı normal solumanın engellenmesine ya da kandaki oksijen ihtiyacının artmasına bağlı olarak solunumun zor hale gelmesidir. Hasta genellikle hava açlığı denen bir boğulma duygusuna kapılır. Çoğu durumda nefes darlığı daha derin soluk alıp verme ve daha sık soluma biçiminde ortaya çıkar. Ama solumanın seyrekleştiği ya da normal sıklıkta kaldığı nefes darlıkları da vardır. Çoğunda hasta soluma güçlüğünü duyar.

Nöbetler halinde gelen nefes darlığı normal soluma dönemleri arasında nöbetler halinde ortaya çıkar. Kalp astımında, akciğer ödeminde, üremeye bağlı astımda ve gırtlak spazmında vb. görülür. Ama bu tür nefes darlığının en tipik örneği bronş astımıdır. Bu hastalıkta nöbetler genellikle geceleri tutar, 10 dakikadan birkaç saate kadar sürebilir. Önce yapışkan, daha sonra hafif köpüklü beyaz bir balgam çıkarılmasıyla nöbet sona erer. Nöbetin günlerce sürmesi status asthmaticus (astım durumu) olarak bilinir.

Sürekli nefes darlığı ise genellikle ağır kalp, dolaşım ve solunum yetmezliklerinin ileri evrelerinde görülür.

Nefes darlığı hekimden yardım istemini gerektiren ve sık rastlanan belirtilerden biridir. Her şeyden önce nefes darlığını doğru tanımlamak gerekir. Nefes darlığı hızlı soluma anlamına gelen “takipne” değildir; metabolizmanın artmasına bağlı olarak daha sık ve derin soluma anlamına gelen “hiperpne” de değildir. Nefes darlığı öznel bir durumdur; hasta bilinçli bir biçimde, nefes alma çabasını güçlendirmeye çalışır. Akciğerlerin yeterli oksijen sağlayamadığı durumlarda ortaya çıkar. Solunum güçlükle ve rahatsız bir biçimde gerçekleşir.

Nefes darlığından şikayet edenlerin ise sigarayı mutlaka bırakmaları, ağır ve yağlı yemeklerden uzak durmaları gerekir.

Nefes darlığını tedavi etmek maksadıyla yarım kilo ıspanak 4 bardak kaynar suyun içine konur ve haşlanır. Haşlanıp süzülür. Süzüldükten sonra ıspanağın tamamı yenir.

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 15:43
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