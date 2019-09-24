Nefes darlığı hangi bölüm bakar Randevu al

Nefes darlığı çeken hastalar doktora gitmek için MHRS online üzerinden ya da Sağlık Bakanlığı ALO 182 hattından hastane randevu alarak doktora gidiyor. Peki nefes darlığı nasıl geçer, nefes darlığına ne iyi gelir, nefes darlığı nasıl giderilir, nefes darlığı neden olur? Nefes darlığı belirtisi nelerdir? Nefes darlığı hangi bölüm bakar?

Nefes darlığı nedir ve nedenleri nelerdir? Allah insanları öyle bir güzellikte yaratmış ki her organın kendine has ayrı ayrı görevi var. Organlar kendilerine biçilen bu kutlu vazifeyi eksiksiz bir biçimde yerine getirmekte. Nefes darlığı kalp hastalıklarının büyük bir bulgusudur. Allah kullarına nefes alıp verme gibi çok büyük bir nimeti bahşetmiş. İnsanoğlu günde 25 bin kez nefes alıp veriyor ancak bunun farkında değil. Nefes darlığının nedenleri ve sağlıklı bir akciğer için neler yapılmalı? Nefes darlığı hangi noktalardan kaynaklanır? İnce bronşorler denilen de nefes darlığı kaynaklanabilir. Daha büyük hava yollarında da nefes darlığı olabilir. İnce bronşerlerdeki tıkanıklıklar hastada sadece nefes darlığı değil öksürük de yapabilir.

Nefes darlığı neden olur?

Ani başlayan nefes sorunlarının ana nedeni akciğer ve kalp kaynaklıdır. Ayrıca günler içinde kendini gösteren subakut nedenler ve yavaş yavaş gelişen kronik nedenler de mutlaka göz önünde bulundurmak gereklidir.

Nefes darlığı neden olur?

Hava yollarında oluşan darlık şikayetleri, astım, hava yollarına cisim kaçması, zararlı gazlara maruz kalmak, pnömotoraks ve pulmoner embolizm gibi hastalıklar akciğere bağlı nefes darlığı oluşturan nedenler arasında sıralanabilir.

Nefes darlığı belirtisi nelerdir?

Uzun süre öksürük sonrası göğüs kafesinde görülen ağrılar

Göğüs sıkışması, nefes almada güçlük çekme ve havasız kalma hissi

Titreme ve baş ağrısı,

Aşırı yorgunluk, halsizlik ve baş dönmesi

Öksürme krizleri

Boğazdan balgam kopartırken zorluk yaşama

Vücutta oluşan ödemler ve şişkinlikler

Nefes alıp vermede yaşanan hırıltılar

Dinlenme esnasında, yürüme veya merdiven çıkma gibi basit günlük faaliyetlerde bile nefes güçlüğü yaşama

Ayak bileklerinde ve bacaklarda görülen şişlikler.

Nefes darlığı hangi bölüm bakar?

Nefes darlığı yaşayan hastalar kardiyoloji bölümüne gider. Kardiyoloji bölümün baktığı hastalıklar ise,

- Göğüste tam yeri belli olmayan sıkışma hissi. Bu ağrı sol kola ve çeneye doğru yayılır.

- Ağrı hareket etmekle artar, dinlenirken azalır, fakat geçmez. Ağrı yarım saatten uzun sürer.

- Ağrıyla birlikte soğuk soğuk terleme ve mide bulantısı.

- Nefes darlığı