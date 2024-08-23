Nefes aldırmayan sıcaklara yağmur duası!

Sıcak havaların etkisiyle Derebucak ilçesinde tarım büyük ölçüde etkilendi. Kurak geçen 2024 yılı yörede çiftçilik yapan üreticileri zor durumda bıraktı. Kış döneminde yeterli kar yağışını alamayan ilçede, sonraki haftalarda kuraklık tehlikesi baş gösterdi. Yaşanan sulama suyu sıkıntısı nedeniyle birçok üretici tarım arazilerine ürün ekmekten vazgeçerken, ekim yapanlar ise sorun yaşadı. Ekili birçok ürün susuzluk nedeniyle tarlada yandı. Gembos Ovası'nda da benzer sıkıntılar yaşandı.

Temmuz ayında yaşanan bu gelişmeler, kuraklık ve yağışsız günler sebebiyle yağmur duası yapıldı. Yağmur duasının ardından aradan geçen haftalara rağmen beklenen yağışlar bir türlü gelmedi. Bunun üzerine ilçede yeniden yağmur duası yapılmasına karar verildi. Derebucak ilçe merkezinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, İlçe Belediyesi ve hayırsever vatandaşların desteğiyle yeniden yağmur duası gerçekleştirildi. Derebucak Merkez Camisi önünde toplanan yüzlerce kişi, yağmur duasına katıldı. Derebucak İlçe Müftüsü İhsan Bölükbaşı tarafından yapılan duada rahmet için eller semaya bir kez daha açıldı. Duanın ardından katılımcılara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından yemek ikram edildi.