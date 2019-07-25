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Neem yağı nedir? Bu yağ ne için kullanılır?

Neem ağacının yapraklarından elde edilen yağ binlerce yıldır Hindistan'da sağlık için kullanılıyor. Ülkemizde de kolayca bulunan neem yağının faydalarını gelin daha yakından öğrenelim...

25 Temmuz 2019 Perşembe 08:32
Neem yağı nedir? Bu yağ ne için kullanılır?

Neem ağacı bilinen bir diğer ismiyle 'Hint leylağı' binlerce yıldır şifa için kullanılıyor. Neem ağacı yaprağından, tohumuna kadar birçok sağlık sorununun tedavisinin yanı sıra cilt ve saç bakımında da tercih ediliyor. İşte, Hindistan’da binlerce yıldır kullanılan neem yağının faydaları:s

Bit düşmanı

Bit sorunundan kurtulmak için ihtiyacınız olan tek şey neem yağı. 5-6 yemek kaşığı kadar neem yağını saçınıza güzelce sürün. Saçınızı bir bone ile kapatın. Gece boyunca saçlarınız bone içinde kalsın. Sabah uyandığınızda önce saçlarınızı ince dişli bir tarakla tarayın. Ardından da saçlarınızı yıkayın.

Saç dökülmesine son

Hintli kadınlar için neem yağı son derece kıymetlidir. Çünkü bu yağ en iyi kozmetik üründen bile çok daha etkilidir. Saçlarınızın dökülmesinden şikâyetçiyseniz saçınıza süreceğiniz miktarda şampuanı bir kaseye alın. Şampuanın içerisine 3-4 damla neem yağı ekleyip karıştırın. Ardından şampuanla güzelce saçlarınızı yıkayın. Bu yöntemi her yıkamada tekrarlarsanız; kısa süre içinde saçlarınızın dökülmemeye başladığını fark edeceksiniz.

Kepek artık sorun değil

Birkaç damla neem yağı ile zeytinyağını karıştırıp saçınıza sürün. Maske saçınızda yarım saat kaldıktan sonra yıkayın. Bu maskeyi haftada iki kez uyguladığınızda kepekler kabusunuz olmaktan çıkacak.

Kabarık saçlar artık sizi üzmeyecek

Kabarık ve şekil almayan saçlara sahipseniz; yıllardan bu yana aradığınız formülü açıklıyoruz. Bu karışım özellikle kıvırcık saçlıların fazlasıyla işine yarayacak. Birer yemek kaşığı neem yağı ve hindistan cevizi yağını güzelce karıştırın. Karışımı saçınıza ve saç diplerinize masaj yaparak uygulayın. Yarım saatin ardından saçlarınızı güzelce yıkayabilirsiniz.

Cildi nemlendirir

Neem yağı ile hindistan cevizi yağını ya da jojoba yağını karıştırın. Elde ettiğiniz karışımı kuruyan cildinize gönül rahatlığıyla uygulayabilirsiniz. Özellikle topuk ve tabanlarınızdaki sertliğin kaybolması için bu karışım birebirdir.

Sedef ve egzama tedavisinde kullanılır

Sedef ve egzama sorunu yaşıyorsanız; neem yağını kullanabilirsiniz. Yapmanız gereken banyo sırasında durulanma suyunuza birkaç damla neem yağı eklemek.

Yaşlanma karşıtı

Neem yağı ve ayrılmaz dostu hindistan cevizi yağını karıştırıp cildinize sürebilirsiniz. Hazırladığınız bu karışım yalnızca cildinizi nemlendirmez aynı zamanda yıllara meydan okumanıza yardım eder.

Aknelere elveda

Cildinize arzu ettiğiniz bir yağ ile seyreltip süreceğiniz neem yağı akne ile olan savaşınızı kazanmanıza yardım eder.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 08:32
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