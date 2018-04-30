Nedim Urhan Hoca'ya vefa

Nedim Urhan Hoca için düzenlenen vefa gecesinde hocanın hayatını, mücadelesini ve davasını anlatan bir kitap ve belgesel tanıtıldı. Programda konuşan AGD ve MGV Genel Başkanı Salih Turhan, “Nedim Hocamız sadece kendisi için yaşayan bir insan değil, bir camiaya, ümmete mâl olmuş bir insandır” dedi.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) hocaların hocası Nedim Urhan Hoca için vefa gecesi düzenledi. Nedim Urhan Hoca’nın katılımıyla Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde düzenlenen geceye AGD ve MGV Genel Başkanı Salih Turhan, Saadet Partisi İstanbul İl Dr. Başkanı Abdullah Sevim, AGD İstanbul İl Başkanı Ali Uğur Bulut, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, İlahiyatçı Yazar Halil İbrahim Kutluay, Uluslararası Müslüman Âlimler Birliği Türkiye Sorumlusu Abdulvahap Ekinci de katıldı. Nedim Urhan’ın talebelerine, sevenlerine, dostlarına, misafirlerine ve gençlere ‘Müstakim Bir Hayat; Nedim Urhan Hatıratları’ isimli kitap ve belgesel tanıtıldı. Urhan’ın talebesi olan AGD Genel Başkan Yardımcısı Ersan Bilgin’in hazırlamış olduğu MGV Yayınları’ndan çıkacak olan ‘Müstakim Bir Hayat; Nedim Urhan Hatırat Kitabı’nın tanıtımın-dan sonra, Dukka Medya tarafından hazırlanan ‘Müstakim Bir Hayat; Nedim Urhan’ belgeselinden kısa bir gösterim yapıldı.

“MÜSTESNA BİR ŞAHSİYET, MÜCAHİT BİR ÂLİM”

Nedim Urhan Hoca için düzenlenen Müstakim Bir Hayat; Nedim Urhan vefa gecesinde konuşan AGD ve MGV Genel Başkanı Salih Turhan, “Nedim Urhan Hocamız, Müslüman gençliğin abisidir. İlim, amel, istikamet, ihlâs ve samimiyeti kuşanmış, bütün varlığı ile ömrünü hak ve adaleti üstün tutmaya adamış müstesna bir şahsiyet, mücahit bir âlim. Nedim Hocamız sadece kendisi için yaşayan bir insan değil, bir camiaya, ümmete mâl olmuş bir insandır. Türkiye’de derdi olan, davası olan, Müslümanlar adına çalışmalar yapan birçok insanın Nedim Hocamızla ilgili mutlaka bir anısı vardır” ifadelerini kullandı.

“HER ŞEYİ ALLAH RIZASI İÇİN YAPTI”

Turhan, “Nedim Hocamızla ilgili birçok güzel özellik sayılabilir. Ama bizim için Hocamızın en önemli özelliği mücahit ve muvahhit bir Müslüman olmasıdır. Yaşının hangi evresinde olursa olsun, sanki yirmi yaşında bir gençmiş gibi sürekli alanlarda koşturan, insan kazanmak için gayret eden, hiçbir zaman bir mazerette bulunmayan ve yaptığı her işi Allah rızası için yapmaya çalışan bir insan olmasıdır. Hocamız gençlerle sürekli hemhal olan, onlara kıymet veren ve hayatı boyunca da gençleri kazanmak noktasında gayret ortaya koyan bir insandır” diye konuştu.

“DÜNYAYA ALLAH’A KUL OLMAK İÇİN GELDİK”

Toplu fotoğraf çekiminin ardından kısa bir konuşma yapan Nedim Urhan Hoca, bu anlamlı geceyi düzenleyen herkese teşekkür ederek, “Ne için yaşıyoruz, ne için dünyaya geldik? Bunu iyi anlayıp anlatabilmek lazım. Dünyada yenilip içilip gidiliyor, birçok şeyler kazanılıyor fakat alınan neticeler müspet değil. Ben bunu hatırlatarak, biz dünyaya Allah’a kul olmak için geldik, bunun için elimizden gelen her şeyi ortaya koymak gerekir. Tembellik yok, ihmal yok. Dava, Allah için yapılan davadır. Biz bu davayı hakkıyla yerine getirebiliriz, ben buna inanıyorum” diye konuştu.

DAVASI OLMAYAN, HAREKETLİ YAŞAMAZ

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Dr. Abdullah Sevim, “Nedim Hocamız bir gün Erbakan Hoca’yla karşılaştığında ona ‘Hocam, dünyada bir tane Milli Görüşçü kalacak olsa, o da ben olurum’ dedi. Bu, Nedim Urhan Hocam için çok önemli bir şahitliktir. Biz Milli Görüş Hareketi’ni Türkiye’nin yeniden Müslümanca yönetilme hareketi olarak görüyoruz. Davası olmayan, hareketli yaşamaz. Dolayısıyla biz Nedim Urhan Hocamızı iyi bir Müslüman olduğu için ve aynı zamanda Milli Görüşçü olduğu için seviyoruz” şeklinde konuştu.

AGD İstanbul İl Başkanı Ali Uğur Bulut ise, “Nedim Urhan Hocamızın hepimizin üstünde çok emeği var. Yetiştirdiği insanlar şimdi öğrenciler yetiştiriyor, gençlik Nedim Hocamızın talebelerinin açtığı yolda ilerliyor. Bu yüzden Hocamız bir mücahit, bir dava adamıdır. Allah ondan razı olsun. Böyle bir gecede sadece bir ilim adamına vefa borcunun ödenmesi yetmez. Nedim Urhan Hocamız sağ olsun var olsun, ellerinden öperim” ifadelerini kullandı.