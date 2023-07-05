Nedim Şener’den Türkiye’yi sarsacak iddia! Gündeme bomba gibi düşecek

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, FETÖ açısından Kemal Kılıçdaroğlu’nun kullanım süresinin dolduğunu belirtti. “Eğer Fetullahçı Terör Örgütü’nü birazcık tanıyorsam Kılıçdaroğlu’nu istifaya götürecek ‘altın vuruş’ 2012’den beri ilişki içinde olduğu Fetullahçı Terör Örgütü tarafından yapılacaktır” diyen Şener, dikkat çeken yazısında özetle şunları kaydetti:

“(…) Eğer Fetullahçı Terör Örgütü’nü birazcık tanıyorsam Kılıçdaroğlu’nu istifaya götürecek “altın vuruş” 2012’den beri ilişki içinde olduğu Fetullahçı Terör Örgütü tarafından yapılacaktır.

(…) 2015 ve 2018 seçimlerinde CHP milletvekili olan, 2019’da da CHP’den Bolu Belediye Başkanı şeçilen, şimdi ise “değişim” tişötü ile Ankara’ya yürüyen CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan bile “FETÖ’cüleri toplamışız üzülerek söylüyorum. FETÖ’cüler Genel Merkez’de cirit atıyor. Bana isim verdirtmeyin” diyor.

FETÖ açısından Kemal Kılıçdaroğlu’nun kullanım süresi doldu. Yerine gelecek kişi ortaya çıkıp yarış kızıştığında herkes görecektir.

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Ne yazmıştı Kılıçrdaroğlu’nu destekleyen firari FETÖ’cü Emrullah Uslu, “CHP kurtulmaz hocam. İmamoğlu ile de kurtulmaz, Yavaş ile de. Umutlanmayı bırakalım. Bence Özgür Özel CHP için en ideal aday. CHP’yi ulusalcılığın kollarına terk edip Türkiye için başka alternatifler düşünmek zorundayız.”

Hedef şaşırtmasına bakmayın, FETÖ’nün tek umudu CHP’nin başına kullanabileceği birinin gelmesinde. Ben “FETÖ” diyeyim siz ABD anlayın…”