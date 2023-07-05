  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Madımak istismarcısı solculara şamar! ‘Ver oradan acılı kebap’

Geleceğin petrolü için Türkiye'ye çok önemli çağrı: Bu çok kritik! Hemen oraya katılmak lazım

Yunanistan şok içinde şok yaşıyor! Suudi Arabistan Türkiye gelişmesini dünyaya duyurdu

15 yaşındaki kızlarını zorla evlendirmek istiyorlardı! Bakın sonra ne oldu?

Ev sahipleri üzülecek! Fahiş kiralara kalıcı çözüm

Tanju Özcan 'değişim' yürüyüşünde böyle dans etti: Güle oynaya geliyoruz

Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu'na gönderme: Çipras kadar olamadı

Yapımları hızla sürüyor! İşte yeni örnek deprem konutları

Bayraktar TB2 SİHA'ları düşürmek için sistem üretmeye başladılar! Resmen duyurdular

İskenderun Acil Durum Hastanesi açılış için gün sayıyor
Medya Nedim Şener’den Türkiye’yi sarsacak iddia! Gündeme bomba gibi düşecek
Medya

Nedim Şener’den Türkiye’yi sarsacak iddia! Gündeme bomba gibi düşecek

Yeniakit Publisher
2023-07-05 15:46:00 -
Nedim Şener’den Türkiye’yi sarsacak iddia! Gündeme bomba gibi düşecek

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, FETÖ açısından Kemal Kılıçdaroğlu’nun kullanım süresinin dolduğunu belirtti.

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, FETÖ açısından Kemal Kılıçdaroğlu’nun kullanım süresinin dolduğunu belirtti. “Eğer Fetullahçı Terör Örgütü’nü birazcık tanıyorsam Kılıçdaroğlu’nu istifaya götürecek ‘altın vuruş’ 2012’den beri ilişki içinde olduğu Fetullahçı Terör Örgütü tarafından yapılacaktır” diyen Şener, dikkat çeken yazısında özetle şunları kaydetti:

“(…) Eğer Fetullahçı Terör Örgütü’nü birazcık tanıyorsam Kılıçdaroğlu’nu istifaya götürecek “altın vuruş” 2012’den beri ilişki içinde olduğu Fetullahçı Terör Örgütü tarafından yapılacaktır.

(…)  2015 ve 2018 seçimlerinde CHP milletvekili olan, 2019’da da CHP’den Bolu Belediye Başkanı şeçilen, şimdi ise “değişim” tişötü ile Ankara’ya yürüyen CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan bile “FETÖ’cüleri toplamışız üzülerek söylüyorum. FETÖ’cüler Genel Merkez’de cirit atıyor. Bana isim verdirtmeyin” diyor.

FETÖ açısından Kemal Kılıçdaroğlu’nun kullanım süresi doldu. Yerine gelecek kişi ortaya çıkıp yarış kızıştığında herkes görecektir.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ne yazmıştı Kılıçrdaroğlu’nu destekleyen firari FETÖ’cü Emrullah Uslu, “CHP kurtulmaz hocam. İmamoğlu ile de kurtulmaz, Yavaş ile de. Umutlanmayı bırakalım. Bence Özgür Özel CHP için en ideal aday. CHP’yi ulusalcılığın kollarına terk edip Türkiye için başka alternatifler düşünmek zorundayız.”

Hedef şaşırtmasına bakmayın, FETÖ’nün tek umudu CHP’nin başına kullanabileceği birinin gelmesinde. Ben “FETÖ” diyeyim siz ABD anlayın…”

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23