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Medya Nedim Şener’den şok çıkış! "Küfür etse daha iyiydi"
Medya

Nedim Şener’den şok çıkış! "Küfür etse daha iyiydi"

Yeniakit Publisher
2023-08-28 13:30:00 -
Nedim Şener’den şok çıkış! "Küfür etse daha iyiydi"

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, terör örgütü PKK’nın siyasi kolu HDP ile işbirliği yapan 6’lı Masa’nın ortağı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 26 Ağustos’ta Afyon’da yaptığı konuşmada, kaybettikleri seçim için sözde özür dilemesini köşesine taşıdı.

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, terör örgütü PKK’nın siyasi kolu HDP ile işbirliği yapan 6’lı Masa’nın ortağı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 26 Ağustos’ta Afyon’da yaptığı konuşmada, kaybettikleri seçim için sözde özür dilemesini köşesine taşıdı. Şener, Akşener için “ ‘Küfür etse daha iyiydi’ dedim” ifadelerini kullandığı yazısında özetle şunları kaydetti:

“Akşener, 20 yıllık iktidarın yıpranmışlığı, yaptığı birçok hatasına, ekonomik sorunlara, yüksek enflasyon, sığınmacı sorunu ve son olarak 11 ili vuran depremin etkilerine rağmen seçimi neden kaybettiklerini hâlâ anlamamış görünüyor.

SORUN ADAY DEĞİL POLİTİKA

Temel sorunun aday değil PKK’nın siyasi kolu HDP ile işbirliği, “KHK’lıları iade edeceğiz” diye ifade edilen Fetullahçı Terör Örgütü’nü yeniden devlete sokacaklarına ilişkin toplumda yarattığı endişe ve kaygı olduğunu görmüyor.
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Oysa, Kemal Kılıçdaroğlu’nun ABD ve Avrupa ülkelerine dönük söylemleri, PKK’nın siyasi kolu HDP ile işbirliği, FETÖ’cülere vaatleri üzerine kurduğu siyaset seçimlerin kaybedilmesinde ana faktördü. Seçimi kazanmakta anahtar olarak değerlendirilen Millet İttifakı’nın gayri resmi ortağı PKK/HDP ile işbirliği ve açıklamalarının seçimlerde nasıl bir tepki yarattığını gördüğünde ise çok geçti. 

GARABET SİSTEM

Akşener, kendisi dahil yedi cumhurbaşkanı yardımcılığı gibi bir garabet sistemin halk üzerindeki etkisini görmezden geldi. Akşener, bütün süreçte kendisinin de dahil olduğu hataları görmek yerine, “‘Yüzde 60 ile kazanırız’ diyenler susmadı. Bilimsel verileri masaya koyan ben sustum” diyerek CHP’lileri anketlere inanmakla suçladı. Oysa, kendi adayı İmamoğlu ile Yavaş’ın kazanabileceği iddiasını da “Yaptığımız tüm kamuoyu araştırmalarında, ki bunaTürkiye’nin en köklü, en itibarlı araştırma şirketleri dahildir, bu iki arkadaşımızın rahatlıkla cumhurbaşkanı seçileceğini gördük” diyerek başka anketlere dayandırdı. Konuşmasının en önemli kısmı ise özür dilediği anlardı. Dinlerken, “Küfür etse daha iyiydi” dedim. Çünkü Akşener, gerçekte özür dilemedi. (…)”

 

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