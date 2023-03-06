Nedim Şener'den olay 6'lı Masa çıkışı: Müthiş tezgah!

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkarak zehir zemberek sözlerle 6'lı Masa'yı dağıtan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geri adım atarak çürük masaya dönme kararı aldı.

Uzun zamandır "kazanabilecek aday çıkarmalıyız" şeklinde kampanya yürüten Akşener, Mansur Yavaş veya Ekrem İmamoğlu'nun aday olarak gösterilmesini istedi ancak umduğunu bulamadı.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığına boyun eğen Akşener, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nun "cumhurbaşkanı yardımcısı" olması teklifi ile masaya geri dönmeye hazır olduğunu bildirdi.

Yaşanan son gelişmeler sonrası gazeteci Nedim Şener Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Şener yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

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"Kazanacak aday" diye kampanya yürütüp, İmamoğlu ve Yavaş olmayınca masayı dağıtıyor sonra da 'mutemet' gibi 2 belediye başkanını Kılıçdaroğlu’na yardımcı olarak öneriyor. Daha önce 'adayımız Kılıçdaroğlu' diyen CHP’li iki başkan da bunu reddetmeyip kabul ediyor. Müthiş tezgah"