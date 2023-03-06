  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kurdukları sehpa hemen kırıldı! İnce ve Özdağ arasında kavga

Akşener’den son dakika hamlesi! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Uzman isim 'beklenmedik detayı' açıkladı: Deprem sebep oldu! O iki ilimizden petrol fışkıracak

Altılı masanın ilkesizliği! "Rezillikleri, üçkağıtçılıkları, sahtekarlıkları görüyor musunuz"

ABD yarını işaret ederek ilan etti: Orayı Türkiye'ye devretme kararı aldık

5'li masanın küçük ortakları zorda! Kılıçdaroğlu genel başkanlara konuşmayı yasakladı!

Rusları da deprem korkusu sardı ev satışlarında rekor düşüş! Büyük tedirginlik! Apar topar çıkarmaya başladılar...

İYİ Partili Ağıralioğlu: Akşener Millet İttifakı toplantısına katılmayacak

Duyurdular... Türkiye'ye karşı dikkat çeken hamle! Suudi Arabistan ile milyar dolarlık dev anlaşma.. Müthiş gelişme!

Akşener bu işe çok kızacak! Gidip kulağını çekebilir! Ersan Şen...
Siyaset Nedim Şener'den olay 6'lı Masa çıkışı: Müthiş tezgah!
Siyaset

Nedim Şener'den olay 6'lı Masa çıkışı: Müthiş tezgah!

Gazeteci Nedim Şener, 6'lı Masa'da yaşanan son gelişmelere ilişkin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-03-06 16:46:00 -
Nedim Şener'den olay 6'lı Masa çıkışı: Müthiş tezgah!

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkarak zehir zemberek sözlerle 6'lı Masa'yı dağıtan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geri adım atarak çürük masaya dönme kararı aldı.

Uzun zamandır "kazanabilecek aday çıkarmalıyız" şeklinde kampanya yürüten Akşener, Mansur Yavaş veya Ekrem İmamoğlu'nun aday olarak gösterilmesini istedi ancak umduğunu bulamadı.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığına boyun eğen Akşener, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nun "cumhurbaşkanı yardımcısı" olması teklifi ile masaya geri dönmeye hazır olduğunu bildirdi.

Yaşanan son gelişmeler sonrası gazeteci Nedim Şener Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Şener yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Kazanacak aday" diye kampanya yürütüp, İmamoğlu ve Yavaş olmayınca masayı dağıtıyor sonra da 'mutemet' gibi 2 belediye başkanını Kılıçdaroğlu’na yardımcı olarak öneriyor. Daha önce 'adayımız Kılıçdaroğlu' diyen CHP’li iki başkan da bunu reddetmeyip kabul ediyor. Müthiş tezgah"

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23