Nedim Şener'den, Heniyye suikastıyla ilgili bomba "İran" iddiası! "Kesin" deyip, şok gerçeği cümle âleme duyurdu

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı’nın ölümüyle sonuçlanan helikopterin düşmesiyle ilgili sorular tam olarak cevaplanmamışken Heniyye suikastının gerçekleştirilme biçiminin kafaları karıştırdığını belirtti. "Kesin olan bir şey varsa; o da İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın yemin töreni için Tahran’da bulunan Hamas Lideri Haniye, 31 Temmuz günü Mossad ve CIA ile İranlıların işbirliğiyle öldürüldü" diyen Şener, ses getiren yazısında özetle şunları kaydetti:

"Kesin olan bir şey varsa; o da İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın yemin töreni için Tahran’da bulunan Hamas Lideri Haniye, 31 Temmuz günü Mossad ve CIA ile İranlıların işbirliğiyle öldürüldü.

İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı’nın ölümüyle sonuçlanan helikopterin düşmesiyle ilgili sorular tam olarak cevaplanmamışken Haniye suikastının gerçekleştirilme biçimi kafaları karıştırıyor. Hamas’ın İran’daki temsilcisi Kaddumi’nin açıklamasına göre; Haniye’nin suikasta uğradığı odanın dışarıya bakan duvarlarının ve tavanının patlama sonucu yıkıldığı göz önüne alındığında, büyük olasılıkla mekâna dışarıdan füze veya mermi isabet ettiğini söyledi.

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İster dışarıdan füze ister uzaktan kumandalı bomba ile gerçekleşsin; suikastın İran içinden yardım ile gerçekleştiği kesindi. Bu konudaki ilginç bir iddia (...) New York Times gazetesinden geldi. İran yönetiminin, Haniye’nin suikasta kurban gittiği Tahran’daki Devrim Muhafızları Kudüs Gücü tarafından işletilen misafirhanede aralarında üst düzey istihbarat görevlileri, askeri yetkililer ve personelin de bulunduğu en az 24 kişiyi tutukladığını yazdı.

ABD’LİLER İRAN’DA

Asıl bombayı ise dün Kuveyt gazetesi El Ceride patlattı. Gazetenin iddiasına göre, ABD’li yetkililer suikastın ertesi günü gizlice Ankara’dan İran’a giderek, “İsrail’e saldırıp Netanyahu’nun oyununa gelmeyin” diye uyarıda bulundu. Uçak, Tahran yakınındaki Karan kentine indi ve orada İran istihbarat-dışişleri ekibiyle 2 saatlik kritik bir görüşme gerçekleştirildi. Görüşmede ABD’li yetkililer, “Netanyahu büyük bir bölgesel savaş istiyor. İran’ı yıkmak istiyor. Netanyahu’nun oyununa gelmeyin” diye uyarıda bulundu. ABD olarak İsmail Haniye suikastından haberlerinin olmadığını ifade eden yetkililer, Netanyahu’nun kontrolden çıktığını söyledi.

NETANYAHU BÖLGESEL SAVAŞ İSTİYOR

Görüşmede ABD heyeti “Haniye suikastından haberimiz yoktu” dedikten sonra, iyi niyet göstergesi olarak İran’daki bazı Mossad ajanlarının listesini İran’a verdi. Heyet İran’a “Prestij için bir saldırı yapmanızı anlıyoruz. Ama büyütmeyin. Hemen bir nükleer anlaşma yaparsak Netanyahu’ya en büyük darbeyi vurursunuz” dedi. ABD’li istihbarat görevlileri, ABD Başkanı Biden’ın İran ile savaşmak istemediğini, Netanyahu’dan hiç memnun olmadığını ve İran’ın saldırması durumunda İsrail’i savunacaklarını ancak büyük savaş istemediklerini İran heyetine iletti. (...)"