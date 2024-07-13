Nedim Şener’den dikkat çeken “FETÖ” raporu! Tek tek rakam verdi

Nedim Şener, Hürriyet gazetesinde yazdığı köşe yazısında, 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden geçen 8 yılda Türkiye'nin FETÖ ile mücadelesini değerlendirdi. Yazısında, FETÖ'nün arkasındaki güçlerin ABD, İsrail ve Almanya gibi ülkeler olduğunu ifade eden Şener ayrıca, FETÖ ile mücadelede bugüne kadar 705 bin kişinin yargılandığını ve mahkeme süreçlerinin devam ettiğini vurguladı. Şener, özetle şunları kaydetti:

"Üzerinden tam sekiz yıl geçti. 253 şehit 2 bin 500’den fazla gazimiz canları ve kanları ile direnirken, yurtiçinde belli bir kesimin küçümsediği Türk milletinin milyonlarca evladı ilk kez bir 15 Temmuz 2016 gecesi darbe girişimini durdurdu.

O gece sadece Fetullahçı Terör Örgütü değil, arkasındaki güç olan, hala onu koruyan ve kullanan Amerika Birleşik Devletleri, soykırımcı İsrail ve Almanya dahil bazı Avrupa ülkeleri yenildi.

Yunan işgali zamanında bile düşmanın el süremediği Türkiye Büyük Millet Meclisi, içimizdeki vatan haini Fetullahçı Terör Örgütü mensupları tarafından F16’dan uçaklarıyla bombalandı. Türkiye Cumhuriyeti devleti böylesine kahpe bir terör örgütüne karşı hukuk içinde kalarak mücadelesini verdi ve hala veriyor.

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705 BİN KİŞİYE FETÖ’DEN İŞLEM

Vereceğim rakamlar FETÖ ile mücadelenin büyüklüğünü ve hukuki yönünü gösterecektir. Bugüne kadar 704 bin 967 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. 357 bin 204 kişi hakkında takipsizlik kararı verildi, 263 bin 117 kişi hakkında mahkemelerin verdiği kararların dağılımı şöyle; 125 bin 435 kişi ceza alıp mahkum oldu, 104 bin 334 kişi hakkında hükmün açıklanması geri bırakıldı,104 bin 334 kişi ise beraat etti. Halen soruşturması devam eden kişi sayısı 61 bin 732, yargılaması devam eden kişi sayısı ise 22 bin 914. (...)"