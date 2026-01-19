Nedim Şener Suriye'de 24 saatte haritanın nasıl değiştiği yazdı: Türkiye aşiretleri organize etti! YPG/SDG’nin temizlenmesi için tek Besmele yetti

Nedim Şener’in yazısı şöyle: Kendi deyimleriyle 100 bin ama en fazla 15 bin kişilik mevcuduyla 20 milyon Suriyeli’ye ait olan; petrol, elektrik, su kaynakları ile tarım alanlarının içinde bulunduğu topraklarının yüzde 30’unu işgal eden PKK/YPG terör örgütü, Fırat’ın doğusunda olduğu gibi batısındaki alanları da hızla kaybediyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın açıklamasıyla işgal ettiği alanlarda Kürt nüfusu yüzde 12-15’i geçmezken, PKK elebaşı Öcalan’ın talimatıyla 2003 yılında kurulan PYD/YPG terör örgütünün Suriye topraklarının üçte birini işgal altında tutması hem tarihi hem sosyolojik hem de politik gerçeklere uygun değildi. Dolayısıyla ABD desteğiyle yıllardır Arap aşiretlerin yüzde 90’ını oluşturduğu bölgelerde bir terör örgütünün işgali yavaş yavaş sona eriyor.

Suriye’de 8 Aralık 2024 devrimi ile tüm dengeler değişti. ABD, “kullandığı” bölücü PKK/PYD/YPG yerine artık ülke birliğini sağlamayı amaçlayan Şara yönetimini destekliyor. PKK/YPG/SDG, imza attığı 10 Mart 2024 tarihli mutabakata Kandil’deki PKK’nın talimatıyla uymayarak en büyük hatasını yaptı. Sadece ABD değil, işgal ettiği alanlardaki Arap aşiretleri de PKK/SDG’ye sırtını döndü ve tek tek Suriye yönetimine tabi olduklarını ilan ettiler.

Halep operasyonu ile birlikte Kürt aşiretleri de Suriye yönetimine bağlılıklarını açıkladı. Dolayısıyla Suriye yönetimi hızla toprak bütünlüğü ve üniter yapısını inşaa ediyor.

ERDOĞAN’IN ANKARA-ŞAM AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt Zaferi’nin 954. Yıldönümü Kutlama Programı’nda bugünleri şöyle tarif etmişti: “Suriye’deki tüm kardeş halklar gibi Kürtlerin de güvenliğinin, huzurunun, esenliğinin teminatı Türkiye’dir. Yönünü Ankara’ya ve Şam’a dönenler kazanacak. Kıblesini şaşıranlar kendine yeni patron arayanlar ise kaybedecektir. Türkler, Araplar, Kürtler olarak bu coğrafyada kıyamete kadar yan yana yaşayacağız. Türkiye Yüzyılı’nı, büyük ve güçlü Türkiye’yi, önce Terörsüz Türkiye’yi, ardından Terörsüz Bölge’yi gönül gönüle vererek el birliğiyle gerçeğe dönüştüreceğiz.”

Yani yönünü Şam’a ve Ankara’ya dönen Suriyeliler kazanırken, Suriye’yi bölmeyi amaçlayan terör örgütü PKK/PYD/SDG başta olmak üzere Türkiye’de sözcüsü DEM Parti ile onları maşa olarak kullanan işbirlikçileri topluca kaybetti.

ABD-AVRUPA DESTEĞİ YETMEDİ

PKK/YPG/SDG’yi yıllardır maşa olarak kullanan ABD ve Fransa ve Almanya başta olmak üzere Avrupa’nın müdahalesi de terör örgütünü işgal ettiği alanlarda tutmaya yetmedi. Suriye Ordusu’nun PKK/YPG/SDG terör örgütünü Halep’ten sonra 24 saat içinde Fırat’ın batısındaki Deyr Hafir, Meskene, Tabka’dan temizlemesi ile birlikte ABD devreye girmeye çalıştı. Yıllarca PKK’ya ve Suriye kolu PYD/YPG’ye destek veren Fransa Cumhurbaşkanı Macron bile Suriye yönetimine operasyonu durdurma çağrısı yaptı.

Gündüz operasyon saatlerinde CENTCOM, operasyon alanı üzerinde savaş uçağı geçirdi. Buna rağmen yoluna devam eden Suriye Ordusu, Fırat’ın batısını terör örgütünden temizledi. ABD’deki terör örgütü destekçisi Senatör Lindsay Graham, Suriye yönetimini Trump’ın kaldırdığı Sezar Yaptırımları’nı yeniden uygulamaya sokmakla tehdit ederken; ABD’den Kongre üyeleri de operasyonu durdurma çağrısı yaptılar. Fırat’ın batısının tam olarak kontrol altına alınması ve doğusunda Rakka’ya yönelen Suriye Ordusu’nu durdurmak için bu kez CENTCOM devreye girdi. CENTCOM, 17 Ocak saat 19.31’de Fırat’ın doğusunda Rakka’ya yönelen Suriye yönetimine operasyonu durdurun çağrısı yaptı. Saat 20.39’da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın Aşiret İşleri Danışmanı Ebu Ahmet Zerkur, sosyal medya hesabından “Bismillahirrahmanirrahim” mesajını paylaştı.

BESMELEYİ DUYAN HAREKET GEÇTİ

Adeta işaret fişeği işlevi gören bu mesajdan sonra Fırat’ın batısında Suriye Ordusu yerine uzun zamandır PKK/PYD/SDG terör örgütünden şikâyet eden Arap aşiretler harekete geçti. Fırat’ın doğusunda PKK/SDG’yi destekleyen tek güçlü Arap aşiret Şammar Aşireti ve bağlı Senadid Güçleri, Suriye yönetimi tarafına geçti. Ardından Fırat’ın doğusunda Suriye ordusu yerine yerel halk ve aşiretler boy göstermeye başladı. Arap aşiretler birbiri ardına Suriye yönetimine bağlılıklarını ilan ederken, diğer yandan PKK/YPG’nin işgal ettiği toprakları üzerindeki kontrolü ele almaya başladı. Aşiretler, Deyrizor’un güney ve orta kesimlerinin ardından kuzey yönünde ilerleyerek Rakka ve Haseke sınır hattına kadar uzanan bölgeleri de kontrol altına aldı. Böylece il sınırlarının tamamında YPG/SDG varlığı sona erdirildi.

Suriye’de Fırat Nehri’nin doğusundaki Deyrizor ilinde ayaklanan aşiretler ile Fırat’ın batısından bölgeye gelen aşiret güçleri Ömer petrol ve Kuniko doğalgaz sahalarının olduğu bölgeyi terör örgütü YPG/SDG’den kurtardı.

Suriye’de Fırat Nehri’nin doğu yakasında yer alan Haseke iline bağlı Şeddadi kentinde ayaklanan aşiretler bölgeyi terör örgütü YPG/SDG’den kurtardı.

AŞİRET GÖRÜŞMELERİ TÜRKİYE’DE

Fırat’ın doğusunda PKK/YPG/SDG’nin geri çekilmesine yol açan Arap aşiretlerin ayaklanmasında 2025 yılı Kasım ayından itibaren Şara’nın Aşiret İşleri Danışmanı Cihad İsa el-Şeyh (Ebu Ahmed Zekkur) koordinesinde yürütülen çalışmaların etkili olduğu söyleniyor. Cihad İsa el-Şeyh, Suriye Ordusu’nun Halep’in dış mahallelerine yönelik operasyonlarında da etkili bir isim olmuştu. Cumhurbaşkanlığı Aşiret İşleri Danışmanı Cihad İsa eş-Şeyh’in (Ebu Ahmed Zekkur) mensubu olduğu Bakara Aşireti’ne bağlı milislerin, geçici hükümet güçlerinin önünü açması ve mahallelerdeki bazı milislere hükümet saflarına katılmaları karşılığında güvenlik garantileri sunmasının ardından Suriye Ordusu, bölgeyi kontrol altına almayı başarmıştı. Cihad İsa el-Şeyh’in bir başka girişimi ise Fırat’ın doğusundaki aşiretlerle yaptığı toplantılardı. Şeyh ve beraberindeki heyet, kasım ayında Türkiye’de Kilis, Urfa ve Mardin illerinde çok sayıda Suriyeli ve Arap aşiret lideriyle görüştü. Ardından Rasulayn, Rakka ve Deyr ez-Zor bölgelerine geçerek yerel ileri gelenlerle toplantılar yaptı. Heyetin en kritik duraklarından biri, Suriyeli mültecilerin en yoğun bulunduğu şehir olan Urfa oldu. Ziyaretin ikinci ayağı Haseke kırsalındaki Rasulayn bölgesiydi. Burada Arap şeyhleriyle birlikte Hıristiyan kanaat önderlerini de ziyaret eden Şeyh, “Suriye, tüm evlatlarının elbirliğiyle yeniden inşa edilecektir” ifadesini kullandı.

Bu süreçte birçok Arap aşireti, Suriye yönetimine bağlılığını ilan etti. SDG içindeki Arap aşiretlerin de Şam yönetimi tarafına geçmesiyle PKK/PYD/YPG direnme gücünü kaybetti. Böylece aşiretlerin mücadelesiyle Suriye yönetimi 24 saat içinde Fırat’ın doğusunda PKK/SDG’den temizledi.