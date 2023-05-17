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Gündem Nedim Şener, Kılıçdaroğlu'na kazandıracak oy pusulasını paylaştı! Çıldırdılar! Gülenler de oldu
Gündem

Nedim Şener, Kılıçdaroğlu'na kazandıracak oy pusulasını paylaştı! Çıldırdılar! Gülenler de oldu

Yeniakit Publisher
2023-05-17 21:52:00 - 2023-05-17 22:04:02
Nedim Şener, Kılıçdaroğlu'na kazandıracak oy pusulasını paylaştı! Çıldırdılar! Gülenler de oldu

Nedim Şener, ikinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili mizahi görsel paylaştı. Sosyal medya kullanıcıları arasında paylaşıma destek veren de oldu tepki gösteren de.

Yazar Nedim Şener, sosyal medya hesabından ikinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin görsel bir paylaşımda bulundu.

28 Mayıs'ta Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun olacağı oy pusulasına ilişkin montajlı bir oy pusulasına yer verdi.

Erdoğan'ın da yerinde Kılıçdaroğlu'nun olduğu görseli paylaşan Şener, "Bir CHP’li göndermiş; İşte Kılıçdaroğlu’na ikinci turda kazandıracak strateji, garantili" ifadelerine yer verdi.


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