Nedim Şener çok fena bombaladı! “Merzifon eşeği” hatırlatması olay oldu! Diri diri mezara gömüyorlar

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, iki hafta öncesine kadar Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyenlerin şimdi onun hakkında “tuvalet terliği, saksı, Merzifon e..., kutu kola...” benzetmesi yaptıklarına dikkat çekti. Şener, yazısında özetle şunları kaydetti:

“İki hafta öncesine kadar Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyenler şimdi onun hakkında “tuvalet terliği, saksı, Merzifon e..., kutu kola...” benzetmesi yapıyorlar.

İki hafta önce seçimi kazansaydı “kahraman dede” ilan edecekleri Kemal Kılıçdaroğlu’nun destekçileri, seçim hezimetinden tek başına onu sorumlu tutarak sadece istifasını istemiyor, itibar suikastı ile adeta diri diri mezara gömüyorlar.

İki hafta öncesine kadar, Alevilikte “işin piri” anlamında saygı ifadesi olarak “Piro Kemal” diye seslenilen Kemal Kılıçdaroğlu, “Hain Kemal” diye anılmaya başlandı ve neredeyse “AKP’li” ilan edilme noktasına geldi. (…)”

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