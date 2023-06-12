  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Fransız devinden Türkiye kararı! Müthiş gelişme detayı: Türkiye'nin kapısını çalacak duyurdu!

Eski albay Tayfun füzesiyle ilgili bilinmeyen detayı duyurdu: Öyle bir özelliği var ki bu özellik hiçbir ülkede yok

Ekrem'in liyakatsizleri İstanbul'u yakıyor

ABD temsilcisi: Türkiye'nin F-16 alması hakkında açıklama yaptı! Ukrayna, Rusya arasında kilit kapı...

Ankara'daki bir firma İHA'lar için yaptı! Dünya Türkiye'nin kapısını çalacak

Türkiye uyarısı: Türkiye'nin 26 ili için kritik sarı kodlu önemli bir uyarı! Planınızı yapın

Suudi Arabistan kraliyet ailesi Türkiye'nin kapısını çaldı! Bizim için yapın

Rusya'dan Türkiye uyarısı: Acele edin, hemen alın hemen

Hiçbir şey yapmasaydınız şimdiye kadar sönmüştü! Ekrem'in itfaiyesi iş hanı yangınını 37 saatte söndüremedi

FETÖ'ye eş zamanlı operasyonlar
Medya Nedim Şener çok fena bombaladı! “Merzifon eşeği” hatırlatması olay oldu! Diri diri mezara gömüyorlar
Medya

Nedim Şener çok fena bombaladı! “Merzifon eşeği” hatırlatması olay oldu! Diri diri mezara gömüyorlar

Yeniakit Publisher
2023-06-12 14:20:00 -
Nedim Şener çok fena bombaladı! "Merzifon eşeği" hatırlatması olay oldu! Diri diri mezara gömüyorlar

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, iki hafta öncesine kadar Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyenlerin şimdi onun hakkında “tuvalet terliği, saksı, Merzifon e..., kutu kola...” benzetmesi yaptıklarına dikkat çekti.

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, iki hafta öncesine kadar Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyenlerin şimdi onun hakkında “tuvalet terliği, saksı, Merzifon e..., kutu kola...” benzetmesi yaptıklarına dikkat çekti. Şener, yazısında özetle şunları kaydetti:

“İki hafta öncesine kadar Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyenler şimdi onun hakkında “tuvalet terliği, saksı, Merzifon e..., kutu kola...” benzetmesi yapıyorlar.

İki hafta önce seçimi kazansaydı “kahraman dede” ilan edecekleri Kemal Kılıçdaroğlu’nun destekçileri, seçim hezimetinden tek başına onu sorumlu tutarak sadece istifasını istemiyor, itibar suikastı ile adeta diri diri mezara gömüyorlar.

İki hafta öncesine kadar, Alevilikte “işin piri” anlamında saygı ifadesi olarak “Piro Kemal” diye seslenilen Kemal Kılıçdaroğlu, “Hain Kemal” diye anılmaya başlandı ve neredeyse “AKP’li” ilan edilme noktasına geldi. (…)”
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23