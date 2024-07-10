Nedim Şener "Bozkurtlar"ı yazdı, "içimizdeki çakallar"ı yerinden hoplattı! Çakalların hükmü kurt ayağa kalkana kadardır

Nedim Şener, Avusturya ile yapılan maçta Merih'in Bozkurt işareti yapmasının milli şuuru canlandırdığını yazdı. Şener, UEFA'nın Merih'e iki maç ceza vermesinin Avrupa'nın ikiyüzlülüğünü gösterdiğini belirtti. Ayrıca, Bozkurt işaretinin Türk milletinin bağımsızlık sembolü olduğunu vurgulayan Şener, Avrupa'nın Türkiye'ye karşı tutumunun tarihsel bir tekrar olduğunu ifade etti. Şener, Hürriyet gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

"Hollanda ile yaptığımız maçta 2-1 yenildik ama kaybetmedik hatta şampiyonluktan çok daha fazlasını kazandık.

Merih’in Avusturya’ya attığı iki golden sonra Türk seyircilerle birlikte yaptığı Bozkurt işareti milli şuurun bir kez daha şahlanışını sağladı. Özellikle Alman İçişleri Bakanı Nancy Faeser’in şikâyeti üzerine UEFA’nın tayin ettiği Avusturyalı müfettişin yürüttüğü soruşturmada Merih’e verilen iki maç ceza, futbolun yalnızca futbol olmadığını, sahada kaybettiğini masada kazanmaya çalışan Avrupa’nın ikiyüzlülüğünü ortaya koydu. Merih’e verilen ceza aslında Türk milletine verildi.

Avrupa’nın yani Batı’nın Türkiye’ye karşı tutumu adeta tarihin tekerrür etmesi gibiydi. Elbette Türklerin tepkisi de tarihteki gibi oldu ve maçı kaybetse de Avrupa’ya karşı Türk milleti 100 yıl önce Kurtuluş Savaşı’nda olduğu gibi, mücadelesinin ve bağımsızlığının sembolü Bozkurt işareti ile ayakta duruşunu gösterdi. (...)

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Türklerin 2 bin 200 yıllık sembolü Bozkurt işareti yapanları tıpkı Alman İçişleri Bakanı gibi “ırkçılıkla” suçlayıp yalnızca Milliyetçi Hareket Partisi’nin sembolü olarak adlandırarak çakallıklarını gösteriyorlar.

‘BOZGUNCU VE MİKROPLAR’

Dediğim gibi Türk milleti buna yabancı değil; yani bağımsızlığın ve mücadelenin sembolü Bozkurt’a olduğu gibi yabancıların etki ajanı olmuş çakallara alışık. (...)

Ama çakalların hükmü kurt ayağa kalkana kadardır."