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Dünya Neden teslim oldular? Ermenistan Genelkurmay Başkanı gerçeği açıkladı: Acil rapor sundum
Dünya

Neden teslim oldular? Ermenistan Genelkurmay Başkanı gerçeği açıkladı: Acil rapor sundum

Azerbaycan ordusunun karşısında çaresiz kalan Ermenistan ordusunun cephesinde yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulunan Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan, neden çekildiklerini açıkladı. Gasparyan, “Savaşın durdurulması için genel gidişat ile ilgili Güvenlik Konseyi’ne acil olarak bir rapor sundum’’ dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-17 17:21:00 - 2020-11-17 17:34:48
Neden teslim oldular? Ermenistan Genelkurmay Başkanı gerçeği açıkladı: Acil rapor sundum

Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan, Karabağ savaşında Ermenistan cephesinde yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Savaşın 3. gününden itibaren cephane sıkıntısı yaşamaya başladıklarını söyleyen Gasparyan, “Genel gidişat ile ilgili Güvenlik Konseyi’ne acil olarak bir rapor sundum. Savaşın durdurulması gerektiğini, aksi takdirde çok sınırlı olan kaynakların tükeneceğini ve müzakereler için elverişsiz şartlarımız olacağını belirttim. Bazı politikacılar, Genelkurmayımızı, gerçekçi olmayan bir analiz sunmakla suçladı” dedi.

"Çok sayıda insan gücünü ve askeri teçhizatı kaybettik"

Açıklamasında uzun bir savaştan kaçınılarak kısa sürede en ağır darbeyi vermeye odaklanılmasını tavsiye ettiğini belirten Gasparyan, çok sayıda insan gücünü ve askeri teçhizatı kaybettiklerini söyledi.

"Anlaşmayı kabul etmek zorunda kaldık"

Ermenistan’ın yenilgiyi kabul etmesine de değinen Ermenistan Genelkurmay Başkanı, “Bu barış Ermenistan ordusu ve devletinin tüm imkanları gözden geçirildikten, durumun kapsamlı bir değerlendirmesi yapılarak kabul edildi. Çok kötü bir 'trajedi' arasında seçim yapmak zorunda kaldık. Biz çok kötü olanı tercih ettik. O gün hayatımın en kötü günüydü, benim için kişisel bir trajediydi” şeklinde konuştu.

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