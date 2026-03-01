‘Neden sokakta video çekiyorsun’ dedi! 3 kişi tüfekle vuruldu

Dehşet olay saat 12.30 sıralarında turistlerin uğrak noktalarından birisi olan Kaleiçi Selçuk Mahallesi Ömer Reis Çıkmazı'nda meydana geldi. Sokak üzerinde iş yeri sahibi olan İbrahim A. ile iddiaya göre bir süredir cep telefonu ile işletmenin görüntülerini çeken ve yakın noktada bir kafede bekçilik yaptığı öğrenilen Mehmet Z. C. arasında tartışma çıktı. İş yerinin görüntülerini neden çektiğini soran İbrahim A. ile Mehmet Z. C. arasındaki tartışma kısa sürede büyürken, çevredeki diğer esnaf araya girerek kavgayı ayırmak istedi. Bu sırada koşarak çalıştığı kafeye giden Mehmet Z. C. birkaç dakika sonra iş yerinde bulunan pompalı tüfekle geri gelerek rastgele ateş etmeye başladı.

BACAĞINDAN VURDU

Saçmaların hedefi olan İbrahim A. bacağından, kavgayı ayırmak için gelen Suat Ş. (75) ve Faruk Ç. (65) vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla hafif şekilde yaralandı. Olay sonrası saldırıyı gerçekleştiren Mehmet Z. C. ise hızla uzaklaştı. Yaralı 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ise olay sonrası kaçan ve eşkali belirlenen Mehmet Z. C.'nin yakalanması için bölgede çalışma başlattı.