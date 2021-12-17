Chef Pelin Bozkurt Bilgiç, beslenmede şekerin yeri ve onunla nasıl baş edebildiğimizle ilgili bilgiler verdi.

Neden kışın daha çok şeker isteriz?

Şeker ve tatlı özellikle kış mevsiminde canımızın çektiği ve yedikten sonra da sürekli canımızın çektiği besinlerden olabiliyor. "Güzel Yaşa Güzel Yaş Al" sloganıyla önce kendi hayatını sonra da çevresindeki hayatları bilgisiyle ve tecrübesiyle aydınlatan Wellbeing ve Wellaging uzmanı Şef Pelin Bozkurt Bilgiç bu konuda hazırladığı dosyayla bizleri bilgilendiriyor:

"Şeker veya karbonhidratlı yiyecekleri yediğinizde, kendinizi daha iyi hissediyor musunuz? Şeker yedikten sonra enerjiniz artıyor mu? Ruh haliniz yükseliyor mu?"

diyen Pelin Bozkurt Bilgiç devam ediyor:

"Her şey kim olduğunuza, psikolojik, çevresel ve genetik yapınıza hatta yılın zamanına bağlıdır.

Gerçek şu ki, kışın karanlık günlerinde daha fazla karbonhidrat ve şeker yemek, vücudun emrettiği bir şey olabilir, beyin; kış mevsimiyle savaşmak için kendine verilen bir beyin ilacı gibi görür.

Çoğunuz yılın bu döneminde daha az enerjik olursunuz. Karbonhidrat normalde beyinde hafif bir yatıştırıcı görevi görür. Ancak ‘mevsimsel duygu bozukluğu ‘adı verilen bir tür depresyonu olan kişiler, kışın karbonhidrat yediklerinde canlanırlar.

Vücudunuz hayatta kalmanıza ve ı̇şlerı̇ halletmek ı̇çı̇n bol mı̇ktarda enerjı̇ye sahı̇p olmanıza yardımcı olmaya çalışır. Daha sık tatlı ı̇stedı̇ğı̇nı̇zde bunun bı̇r nedenı̇ olup olmadığını değerlendı̇rı̇n. Diyen Pelin Bozkurt Bilgiç bu konuda bizlere önemli tavsiyelerde de bulunuyor:

*Doyurucu öğünler yiyin. Bu sizi acıktığınızda şekerli atıştırmalıklara uzanmanızı engeller.

Bol su için: Kışın susuz hissetmeyebilirsiniz, ancak soğuk kış aylarında bile her gün en az 2 litre su için.

Vücudunuz enerji için glikojen olarak da bilinen depolanmış şekeri kullanır. Vücudunuzda sıvı / su eksik olduğunda, bu glikojeni parçalaması da zorlaştırır.